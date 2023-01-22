Україна отримує танки з Африки: що відомо

Танки знаходяться не в найкращому стані, тому їх спочатку потрібно відремонтувати

Хоча зустріч на базі "Рамштайн" не дала добро на передачу сучасних західних танків Україні, наші партнери продовжують надсилати нашій країні бойові машини радянської доби. Декілька десятків бойових машин передало Україні Марокко.

Так, за даними видання Mena Defense, минулого тижня Марокко надіслало Україні близько 20 танків Т-72Б. Зазначається, що зараз вони знаходяться в Чехії в майстернях компанії Excalibur Army. Вся справа в тому, що танки були не в найкращому стані, а тому чеські майстри доводять їх до кондиції.

У матеріалі йдеться, що рішення про надання танків із військових складів Марокко українській стороні було ухвалено ще у квітні минулого року у рамках саміту "Рамштайн". Також було опубліковано фотографії із чеських майстерень.

"На фотографіях візиту прем’єр-міністра Чехії від 9 січня можна побачити старі марокканські танки на ремонтній лінії, і щонайменше, що можна сказати, це те, що глибоке оновлення шасі танка вказує, що вони утримувалися в дуже поганому стані і що Марокко не має коштів для їхньої підтримки в робочому стані", — пишуть журналісти.

У ЗМІ додають, що всього на озброєнні марокканської армії до останнього часу було 148 радянських танків Т-72, 136 — Т-72Б і ще 12 — Т-72БК. Усі вони були закуплені двома партіями у Білорусі у 1999-2000 роках.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кіпр готовий передати Україні свої танки Т-80У за умови отримання від Німеччини "Леопардів".

Також ми повідомляли про те, що хоч Україна і не отримала добро на отримання танків Leopard 2, проте навчання екіпажів для них все ж таки почалося.