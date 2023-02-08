Еще один фронт: зачем россия взялась искать союзников в Африке

россия запустила производство водки и продвигается путем военного контроля

россия продолжает искать друзей на Африканском континенте. Ее цель — усилить влияние на бедные страны.

Об этом сообщает Financial Times. По их данным россияне пытаются создать "пояс переворотов", чтобы усилить свое влияние и оттеснить запад.

В методах они не скованы — операции против повстанцев, продажа оружия, продвижение автократии и мягкой силы. Отмечается, что найти союзников удалось в регионе Сахель — политически нестабильном участке возле Сахары от Мали до Судана.

Страны региона Сахель

Помогает продвижению россиян в африканских странах негативное отношение к Франции и госперевороты. Также этому способствует роль ЧВК "Вагнер", которые орудуют в ЦАР. В стране есть не только 1500 военизированных формирований, но российское присутствие это операции по добыче золота и алмазов, производства алкоголя — водки с носорогом и слоганом про российские технологии. Вагнеровцам своей жизнью обязан и текущий президент страны.

Именно вагнеровцы контролируют многие золотодобывающие и алмазные шахты. По данным ООН около 95%золота из ЦАР вывозят нелегально (данные от 2021 года). После вторжения россии в Украину вырос объем нелегального экспорта золота и прибыль от него получают российские компании в Судане (данные Минфина США). Россиянам удалось получить согласие на военный доступ в Порт-Судан, стратегически важную точку в Красном море.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина также ведет курс на сближение с некоторыми странами Африки. С самого горячего континента уже поступали танки — их отправили из Марокко.