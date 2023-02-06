"Врятували" від полону: найманці "Вагнера" зарубали свого пораненого командира (відео 18+)

Відео зняли українські бійці спецвзводу

Найманці російської приватної військової компанії "Вагнера", які брали участь у війні на території України, позбулися свого командира, ймовірно, зарубавши його сокирою. Кадри розправи військових над своїм начальником потрапили до мережі.

Пригода була знята з дрона бійцями спецвзводу Сенека на околицях Бахмута. Відповідне відео опублікував у своєму Telegram-каналі громадський діяч Сергій Стерненко.

На кадрах з українського безпілотника видно, що "вагнерівці" відтягли свого командира, який, мабуть, отримав поранення, в сарай, а потім, судячи з усього, зарубали його сокирою.

"Припускаю, вагнерівці вбили свого командира через постійну агресію від командування щодо рядових. Було вже багато історій про розстріли й тортури всередині ПВК "Вагнер"", — написав Стерненко.

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Як відреагувала мережа:

Коментар побачений на опублікованому ролику, користувачі мережі згадали улюблену фразу росіян "своих не бросаем". Втім, вчинок найманців із в’язниць нікого не здивував.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі з’явилися супутникові знімки, на яких відображено секретний цвинтар "групи Вагнера". За останні кілька місяців воно значно розширилося і поповнилося безліччю нових могил. При цьому багатьох "вагнерівців" не ховають, а кремують. Тому встановити точну кількість втрат практично неможливо.