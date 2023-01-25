Збільшився у сім разів: секретний цвинтар "Вагнера" зняв супутник (фото)

Найманців ПВК ховають у безіменних могилах

Російська приватна військова компанія "Вагнера", яка набирає зеків на війну в Україну, зазнає величезних втрат серед своїх "бійців". Про це свідчать опубліковані супутникові знімки, на яких видно, як секретний цвинтар "Групи Вагнера" стрімко розширюється.

Назвати реальні втрати ПВК практично неможливо, оскільки багатьох ув’язнених, які були успішно ліквідовані на війні українськими військовими, не ховали, а кремували. Уряд США заявляє, що втрати Вагнера на полях боїв обчислюються тисячами. Про це пише газета The New York Times.

Наголошується, що найманців "Вагнера" на секретному цвинтарі ховають у безіменних могилах. Їхня кількість за останні місяці значно зросла. Журналісти оприлюднили супутникові знімки, зроблені 24 січня, на яких помітно, як цвинтар стає дедалі більше.

На одному з кадрів автори нарахували приблизно 170 могил. Порівняно з супутниковими знімками, зробленими у листопаді 2022 року, територія цвинтаря стала більшою у кілька разів. Це, своєю чергою, говорить про колосальні втрати ПВК "Вагнера".

Секретний цвинтар "Групи Вагнера" розташований у Краснодарському краї, неподалік селища Молькино. Його місцезнаходження могло залишитися невідомим, якби місцеві жителі самі не розповіли, що цвинтар використовується для поховання тіл зеків, які були відправлені на війну прямо з тюремних камер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що власник ПВК "Вагнера" почав вербувати зеків із в’язниць у Чечні для участі у війні в Україні.