В окупованому Мелітополі "вагнерівці" пішли на черговий злочин: подробиці

Після повномасштабного вторгнення росіяни встигли кинути "на підвал" понад тисячу мелітопольців

У тимчасово окупованому Мелітополі, де загарбники нещодавно вирішили провести "зворотну декомунізацію" вулиць, занадто вільно почали себе почувати бійці ПВК "Вагнер". Зокрема, представники цієї групи намагаються вербувати ув'язнених, котрі знаходяться у місцевих тюрмах. Мова йде як про в'язнів, котрі відбували покарання до повномасштабної війни, так і нещодавніх арестантів.

Про це стало відомо після виступу мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі національного телемарафону. Зокрема, чиновник зазначив, що "вагнерівці" присилають до Мелітополя спеціальних "наглядачів", які і ходять по місцевих в'язниць.

Федоров говорить, що в окремих випадках знайти людину для власних цілей росіянам вдається. Інколи "вербування" перетворюється на примус, адже інакше ситуація може обернутися серйозною загрозою для життя. Загалом же за останній майже рік у Мелітополі "на підвали" потрапила понад тисяча місцевих жителів.

"Деякі жителі сидять на підвалі вже від 6 до 11 місяців, — говорить Федоров. — Частину з них примусово відправили на копання окопів. Декого засудили до довічного ув'язнення".

Крім цього Федоров додав, що нерідко для переконання застосовують тортури. Загалом же по всьому Мелітополю наразі налічується близько п'яти катівень, які ворог облаштував під власні потреби.

Варто зазначити, що українські ув'язнені є вельми вразливою категорією населення під час війни, адже частина із них була примусово вивезена на територію рф. Там із ними теж проводять додаткову інформаційну роботу, де намагаються завербувати у лави "вагнерівців". На це питання більш детально звертали увагу представники Генштабу ЗСУ.

Додамо, що до подібних кроків ПВК "Вагнер" примушують величезні втрати. Лише одне із кладовищ, де ховають вбитих представників групи, за час повномасштабної війни збільшилося в сім разів.