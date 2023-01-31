У Мелітополі окупанти перейменували півсотні вулиць: "українськими нацистами" назвали навіть героїв СРСР

У "список нацистів", на думку окупантів, увійшли також радянський льотчик і герой війни Амет-Хан Султан та генерал Петров

У тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області місцеві гауляйтери зайнялися перейменуванням вулиць, нібито названих на честь "українських нацистських ідеологів".

Йдеться про такі назви: Єврейська, Садова, Вишнева, Локомотивна, Кримська тощо. Про плани окупантів щодо перейменувань у своєму Telegram-каналі заявила самопроголошений мер Мелітополя галина данильченко.

"У 2016 році, в рамках так званої української декомунізації, багато вулиць Мелітополя було перейменовано на честь українських нацистських ідеологів, наші історичні назви намагалися стерти", — заявила колаборантка.

Своєю чергою український журналіст та політичний оглядач Денис Казанський прокоментував інформацію окупантів про їхні наміри дати вулицям інші назви.

"Князь Ярослав Мудрий, гетьмани Орлик, Дорошенко, Сагайдачний, академік Патон, режисер Олександр Довженко — теж виявилися нацистами. Вулиць на їхню честь теж не буде. Ну і вишенька на торті. Нацистами російські гауляйтери оголосили навіть радянського льотчика і героя Султана, а також генерала Петрова, який обороняв Одесу від гітлерівців у 1941 році", — зазначив Казанський.

Він підкреслив, що подібні дії наочно демонструють, що росія не має ніякої виразної ідеології. Все, чого хоче російське керівництво – "зупинити час".

"Сурогат совка, який вони на багнетах несуть завойованим територіям — це привид їх молодості. Дідусям просто не хочеться помирати. Тільки тому і триває ця війна", — підсумував журналіст.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що осінь 2022 року депутати Київської міськради ухвалили рішення про перейменування більш як десять вулиць у столиці.