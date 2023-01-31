В Мелитополе оккупанты переименовали полсотни улиц: "украинскими нацистами" назвали даже героев СССР

В "список нацистов" по мнению оккупантов вошли также советский летчик и герой войны Амет-Хан Султан и генерал Петров

Во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области местные гауляйтеры занялись переименовыванием улиц, которые якобы названы в честь "украинских нацистских идеологов".

Речь идет о следующих названиях: Еврейская, Садовая, Вишневая, Локомотивная, Крымская и т.д. О планах оккупантов относительно переименований в своем Telegram-канале заявила самопровозглашенный мэр Мелитополя галина данильченко.

"В 2016 году, в рамках так называемой украинской декоммунизации, многие улицы Мелитополя были переименованы в честь украинских нацистских идеологов, наши исторические названия пытались стереть", — заявила коллаборантка.

В свою очередь украинский журналист и политический обозреватель Денис Казанский прокомментировал информацию оккупантов об их намерениях дать улицах другие названия.

"Князь Ярослав Мудрый, гетьманы Орлик, Дорошенко, Сагайдачный, академик Патон, режиссер Александр Довженко — тоже оказались нацистами. Улиц в их честь тоже не будет. Ну и вишенка на торте. Нацистами российские гауляйтеры объявили даже советского летчика и героя войны Амет-Хана Султана, а также генерала Петрова, оборонявшего Одессу от гитлеровцев в 1941 году", — отметил Казанский.

Он подчеркнул, что подобные действия наглядно демонстрируют, что у россии нет никакой внятной идеологии. Все, чего хочет российское руководство — "остановить время".

"Суррогат совка, который они на штыках несут завоеванным территориям — это призрак их молодости. Дедушкам просто очень не хочется умирать. Только поэтому и продолжается эта война", — подытожил журналист.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что осень 2022 года депутаты Киевского горсовета приняли решение о переименовании более десяти улиц в столице.