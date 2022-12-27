"Символы несгибаемости": в Киеве хотят переименовать улицу Регенераторную в Генераторную

Пока петиция нужного количества подписей не набрала

Жители Киева предложили "увековечить" память о временах, когда российские оккупанты уничтожали энергосистему Украины и предложили переименовать улицу Регенераторную в Генераторную.

Как говорится на сайте электронных петиций Киевского городского совета, соответствующую идею предложил местный житель Алексей Радько.

Он отметил, что улица известна горожанам непривлекательным названием и известным жилым комплексом "Комфорт-таун".

"Чтобы увековечить память о временах, когда рашистский путинский режим пытался поставить украинцев на колени, разрушив обстрелами энергосистему государства — и именно тысячи, десятки, сотни тысяч генераторов стали тогда настоящими символами несгибаемости — предлагаю улицу Регенераторную переименовать в Генераторную", — написал он.

По его мнению, это название будет более простым и понятным.

Петиция была подана 20 декабря, однако с тех пор набрала лишь 409 подписей из 6 тысяч необходимых.

Как сообщалось ранее, в Киеве намерены увеличить количество "Пунктов несокрушимости", в частности их планируют располагать возле храмов и монастырей.