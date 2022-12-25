Не только СИЗО и пожарные части: в Украине нашли новые локации для "Пунктов несокрушимости"

В Киевской области увеличиться количество "Пунктов несокрушимости"

"Пункты несокрушимости", в которых люди имею возможность согреться и подзарядить гаджеты, могут появиться на базе храмов Православной церкви Украины на Киевщине.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram-канале рассказал, что в канун рождественских праздников он встретился с Предстоятелем Православной Церкви Украины, Блаженнейшим Митрополитом Эпифанием и обсудил этот вопрос.

"Обсудили ситуацию в Киевской области, межконфессиональные отношения и гуманитарные проекты для жителей области. Одним из таких есть "Пункты несокрушимости", которые будут созданы на базе храмов", — пишет Кулеба.

В то же время Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав в своем ежедневном видеообращении рассказал об открытии "Пунктов несокрушимости" на базе храмов и монастырей.

"При наших храмах и монастырях открываются "Пункты несокрушимости", где каждый нуждающийся сможет найти свет, тепло, человеческое сообщество, христианское служение, чтобы пережить этот трудный период нашей истории и холодное время года", — сказал Глава Церкви.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что "Пункты несокрушимости" в Украине открывают в самых неожиданных местах. Речь идет о СИЗО, помещении пожарно-спасательной части, полицейские участки, торговые центры и больницы.