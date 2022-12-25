Не лише СІЗО та пожежні частини: в Україні знайшли нові локації для "Пунктів незламності"

У Київській області збільшиться кількість "Пунктів незламності"

"Пункти незламності", в яких люди мають змогу зігрітися та підзарядити гаджети, можуть з’явитися на базі храмів Православної церкви України на Київщині.

Глава Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі розповів, що напередодні різдвяних свят він зустрівся з Предстоятелем Православної Церкви України, Блаженнішим Митрополитом Епіфанієм та обговорив це питання.

"Обговорили ситуацію в Київській області, міжконфесійні відносини та гуманітарні проекти для мешканців області. Одним із таких є "Пункти незламності", які будуть створені на базі храмів", — пише Кулеба.

Водночас Отець та Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав у своєму щоденному відеозверненні розповів про відкриття "Пунктів незламності" на базі храмів та монастирів.

"При наших храмах і монастирях відкриваються "Пункти незламності", де кожен, хто потребує, зможе знайти світло, тепло, людську спільноту, християнське служіння, щоб пережити цей важкий період нашої історії та холодну пору року", — сказав Глава Церкви.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що "Пункти незламності" в Україні відкривають у найнесподіваніших місцях. Йдеться про СІЗО, приміщення пожежно-рятувальної частини, поліцейські ділянки, торгові центри та лікарні.