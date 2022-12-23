Стало відомо, скільки українців відвідали "Пункти незламності" — і скільки проти самої ідеї

Серед опитаних є 1,5% незадоволених роботою "Пунктів незламності"

В Україні збільшать утричі кількість "Пунктів незламності" напередодні загрози нового російського артобстрілу. Але близько 10% українців не знають про їхнє функціонування у своєму населеному пункті.

Такі дані показало дослідження, яке проводила компанія Active Group за допомогою онлайн панелі SunFlower Sociology в період з 7 по 14 грудня 2022 року.

Понад 70% українців, а саме 76,2% знають про відкриття "Пунктів незламності" та 89,7 з них оцінюють подібну ініціативу позитивно. Десь чули про відкриття Пунктів 16,3% опитаних, а 7,5% респондентів уперше про це чують. Відвідували найближчі Пункти лише 21,7% опитаних.

Абсолютно позитивно ставляться до такої ініціативи 65,4% українців, ще 24,3%, швидше позитивно оцінюють відкриття Пунктів. Ще 2,6% українців ставляться швидше негативно, ніж позитивно, а 1,5% респондентів вкрай негативні оцінюють їхню роботу. Не відповіли на запитання 6,2% респондентів.

Відвідували найближчі "Пункти незламності" лише 21,7% українців. Знають місцерозташування, але не відвідували — 36,4% осіб, а ось не знають про їхні адреси 11,4% опитаних, але вони знають, у кого можна дізнатися. Важко відповісти на це питання 4,4% опитаних.

В опитуванні взяли участь 600 осіб різної статі, віку та місця проживання в Україні.

Раніше ми розповідали про те, що у ОП оцінили ймовірність тотального блекауту та пояснили, що робити українцям у такому разі.