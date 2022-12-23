Стало известно, сколько украинцев посетили "Пункты несокрушимости" - и сколько против самой идеи

Среди опрошенных есть 1,5% недовольных работой "Пунктов несокрушимости"

В Украине увеличат в три раза количество "Пунктов несокрушимости" в преддверии угрозы нового российского артобстрела. Но около 10% украинцев не знают об их функционировании в своем населенном пункте.

Такие данные показало исследование, которое проводила компания Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology в период с 7 по 14 декабря 2022 года.

Свыше 70% украинцев, а именно 76,2% знают об открытии "Пунктов несокрушимости" и 89,7 из них оценивают подобную инициативу положительно. Где-то слышали об открытии Пунктов 16,3% опрошенных, а 7,5% респондентов впервые об этом слышат. Посещали ближайшие Пункты только 21,7% опрошенных.

Абсолютно положительно относятся к такой инициативе 65,4% украинцев, еще 24,3% скорее положительно оценивают открытие Пунктов. Еще 2,6% украинцев относятся скорее отрицательно, чем положительно, а 1,5% респондентов крайне негативны оценивают их работу. Не ответили на вопросы 6,2% респондентов.

Посещали ближайшие "Пункты несокрушимости" только 21,7% украинцев. Знают месторасположение, но не посещали — 36,4% человек, а вот не знают об их адресах 11,4% опрошенных, но зато онт знают, у кого можно узнать. Затруднились ответить на этот вопрос 4,4% опрошенных.

В опросе приняли участие 600 человек разного пола, возраста и места проживания в Украине.

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