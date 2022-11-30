СІЗО, лікарняна палата і поліція. "Пункти незламності" відкривають у найнеочікуваніших місцях

Наметами ДСНС, школами та кабінетами міськрад вже нікого не здивуєш

Український бізнес швидко адаптувався до відключення світла, надаючи своїм клієнтам можливість підзарядитися чи попрацювати. Також скористатися благами цивілізації можна у державних "Пунктах незламності", які не завжди встигали підготуватися зустрічати людей.

Іноді ж свої двері відчиняють неочікувані установи, як-от Лук’янівське СІЗО чи звичайні відділки поліції.

На чай та печиво до СІЗО

Київський слідчий ізолятор на вулиці Дегтярівській, 13 відчинив свої двері для усіх відвідувачів. Вільно вийти з нього теж може кожен.

Під "Пункт незламності" віддали приміщення для прийому громадян за межами режимної території СІЗО та облаштували його відповідним чином. Воно функціонує цілодобово та безплатно.

Як видно, у кімнаті СІЗО є телевізор, питна вода, перехідники для заряджання смартфонів, генератор, аптечка, навіть печива, чай та кава.

У соцмережах вже почали жартувати з такого неочікуваного варіанту:

Пожежна станція

Не знаємо, чи пускають там спуститися вниз по тросу у стилі "Мисливців за привидами", але у місті Ватутіне Черкаської обл. цілодобово працює "Пункт незламності" у приміщенні пожежно-рятувальної частини.

Ватутінська міськрада повідомила у Facebook, що пункт має автономне електро- та теплопостачання, зв'язок, освітлення, запас води і продуктів.

Пункти поліцейської підтримки

23 листопада голова Нацполіції Ігор Клименко пообіцяв, що всі підрозділи поліції готові приймати людей. Громадяни можуть звернутися до найближчого відділку, де можна зігрітися, перекусити, зарядити телефон та подзвонити.

"Люди мають знати: правоохоронці поруч", — сказав Клименко.

Такою опцією вже почали користуватися мешканці Вишгородського району під Києвом. На сторінці місцевої поліції повідомили, що на Київщині діють пункти поліцейської підтримки та 98 "Пунктів незламності". Також копи розмістили зворушливі фото, на яких пригощають місцевих жителів кавою і печивом.

Пункт поліцейської підтримки у Вишгородському районі

Подібні фото публікують в Обухівському районному управлінні поліції:

В Обухівському районі поліція під час блекауту роздає печиво

А у Фастівське районне управління поліції школярі приходять вчити уроки з ноутбуками:

У Рівненській області поліцейські зазначають, що до них можна прийти зігрітися, проте, чомусь на світлинах усі присутні у куртках.

Торговий центр

У торговому центрі River Mall біля метро "Осокорки" запрацював найбільший "Пункт незламності" у Києві, повідомляє Дарницька РДА.

Тут можна погрітися, поїсти, підзарядити гаджети та попрацювати. Графік роботи: щодня з 10:00 до 21:00.

ТРЦ на лівому березі Києва

ТЦ працює на автономному живленні, під час переходу на автономне електропостачання, можливе відключення живлення на 10-15 хв.

Лікарні

Лікарняна палата — це досить неочікуване місце, куди можна піти для того, щоб зарядити телефон та посидіти в Інтернеті. Наприклад, на Волині в селі Іваничі місцеві мешканці можуть прийти у приймальне відділення у багатопрофільній лікарні, передає "Буг".

Лікарня в Іваничах

Тут є тепло, вода, освітлення, інтернет, живлення для мобільних, місця для відпочинку, аптечки, забезпечення мам та дітей, а також гарячий чай.

Єдиний мінус – це те, що пункт знаходиться у приймальному відділенні, куди привозять хворих пацієнтів. Тож, якщо їх привезуть, то людям, які прийшли у пункт, доведеться перечекати в коридорі.

Як повідомляв "Телеграф", у Збаражі працівниця ЦНАПу не пустила жінку з дитиною, які хотіли зігрітися та зарядити телефон, до Пункту незламності.