Як перенести відключення світла без шкоди для психіки: поради психолога

Такі екстремальні умови, як тривалі відключення світла під час війни, можуть призвести до негативних змін.

В Україні тривають багатогодинні відключення світла, які вносять неприємні корективи у наше життя. Чимало українців залишилися не лише без стабільного освітлення, а й без води, тепла, зв’язку, інтернету. У таких умовах досить складно зберігати позитивний настрій та не падати духом. Про те, як вижити українцям у складних умовах та за ймовірного блекауту розповіла психолог Олена Щербань.

Спокійно ставтеся до скасування планів

Багатогодинні відключення електрики — нове явище в житті більшості українців. Неможливість зателефонувати чи написати повідомлення, приготувати сніданок, вмитися, прийняти душ, переглянути новини – звичайно ж, руйнує чи суттєво змінює наші плани.

Повне чи часткове скасування довгострокових чи короткострокових планів у психології має назву – фрустрація. Вона, у свою чергу, обов’язково веде до реакції психіки у відповідь. Навіть є у вас фрустрація призводить до неконтрольованого гніву, обурення та інших неприємних симптомів – це норма і це не повинно вас лякати.

Бурхлива реакція на ситуацію – це нормально

Кожна людина по-різному реагує таку стресову ситуацію, як відключення світла. Можливо, багатьом захочеться знизити свою фізичну активність, багато спати, мінімізувати спілкування, хтось навпаки – захоче спілкування чи інтиму, когось потягне на ненажеру. Не треба плутати це з депресією, такі реакції – відповідь організму на стрес. А депресія – це щось інше. Це повне закриття від світу, усвідомлене відключення від контакту із собою та навколишнім світом.

Війна – це вже фрустрація та життя в умовах тотальної небезпеки. А при цьому якщо ще й відключають надовго світло та позбавляють людину базових потреб – потрібно бути готовим до виникнення різноманітних реакцій психіки людини. Якою буде реакція – залежить від дитячих травм кожної окремо взятої особи. Професійний психолог бачить дані "несправності" і розуміє, як саме можна допомогти людині.

Слідкуйте за своїми думками

Такі екстремальні умови, як тривалі відключення світла під час війни, можуть призвести і до негативних змін. Важливо відстежувати свої думки та відчуття. Якщо ви прокинулися вранці, а в квартирі немає світла і вас при цьому відвідують похмурі думки про те, що жити зовсім не хочеться або нічого не вийде і будь-яке починання приречене на провал – це дуже небезпечний синдром.

Такі думки психологи трактують як відсутність підтримки зовні і людині нема на що спиратися всередині. Як результат – з’являються думки про те, що не хочеться жити, чи є бажання залишитися уві сні. А бажання залишитися уві сні, якомога довше спати – це захисний механізм психіки, спрямований на те, щоб простіше пережити життєві складнощі. Якщо ж у вас з’явилися думки про те, що не хочеться жити, обов’язково зверніться до психолога.

Пам’ятайте, що найнебезпечніша – соціальна ізоляція

Дуже важливим моментом залишається неможливість спілкуватися з близькими – неможливість зателефонувати чи навіть написати повідомлення, адже за відсутності світла часто немає мобільного зв’язку та Інтернету. Подібна соціальна фрустрація набагато глобальніша і важча за побутову – вона призводить до того, що особистість залишається у вакуумі, наодинці з ситуацією, що склалася, замкненою в чотирьох стінах.

Тривалі відключення світла та мобільного зв’язку – величезне випробування для нашої психіки. В наявності ще більша соціальна ізоляція, тижні під час пандемії. Крім того, якщо за часів ковіда більшість з нас могли працювати віддалено, то при відключенні світла – така можливість зникла. Таким чином багато хто залишився ще й без можливості працювати та заробляти.

Танцюйте у темряві

Яким чином полегшити собі наслідки стресу, що з тимчасовим відключенням світла і зв’язку? Намагайтеся не замикатися та не панікувати. Відключення світла чудова можливість – якісно провести час із чоловіком, пограти чи почитати з дитиною.

Важливо продовжувати рухатися, отримувати позитивні емоції, хоч би як це було складно в даній ситуації. Відмінним способом розрядки та виходу енергії є танці. Ви можете завчасно зберегти в телефоні уроки від вчителя або тренера, що сподобався, і під час відключення світла — розучувати нові па. Спочатку це буде зробити складно — негативні емоції можуть брати гору, але варто зробити невелике зусилля і вас захопить цей процес.

Під час відключень світла психолог радить робити медитації, дихальні практики, тривалі прогулянки та домашні заняття спортом. Також не можна недооцінювати користь прогулянок. Вибирайте будь-який маршрут і ходіть хоча б протягом півгодини. Техніка допомагає очистити голову від настирливих думок, повернути оптимізм та тверезість свідомості.

Раніше "Телеграф" публікував рекомендації досвідченого українського мандрівника про те, як вижити у квартирі без світла та газу.