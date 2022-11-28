Як викликати швидку, коли відключили світло і "103" не відповідає

Також час згадати про стаціонарні телефони, бажано — олдскульні моделі на дроті

У складних умовах під час перебоїв зі світлом та зв'язком викликати карету швидкої допомоги додому досить складно. Окрім цього, номер "103" може не працювати. Для цього у ряді областей оприлюднили альтернативні аварійні номери та пояснили, як діяти, якщо терміново потрібно викликати лікарів.

Алгоритм дій

Директорка департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург порадила киянам дотримуватися такого алгоритму дій:

Спробуйте набрати номер "103" не один, а хоча б два-три рази (іноді наполегливість спрацьовує) як з мобільного, так і зі стаціонарного телефонів.

Перевірте набрати резервні номери, які існують на випадок перебоїв із роботою лінії 103. Для Києва це:

Стаціонарні номери: 235-71-30, 235-80-54, 235-80-58, 235-80-59, 234-71-28, 234-01-75, 235-80-24, 235-42-53, 235-80-56, 234-75-43, 234-72-94; Мобільні: (067) 248-1446, (067) 248-1439, (067) 248-14-38, (067) 248-14-36, (067) 248-14-37, (067) 248-14-35, (067) 248-14-34, (067) 248-14-03, (067) 411-61-76.

Для абонентів "Київстар" існує можливість виклику "швидкої" смс-повідомленням на номер 10003 . Треба вказати: причину виклику, повну адресу (номер будинку, під’їзду, квартири та поверх), телефон, ПІБ та вік хворого.

. Треба вказати: причину виклику, повну адресу (номер будинку, під’їзду, квартири та поверх), телефон, ПІБ та вік хворого. Зателефонуйте на стаціонарні номери місцевих пунктів бригад "Центру екстреної медичної допомоги міста Києва" : 235-30-57, 536-19-11, 258-31-90, 400-61-12, 280-22-49, 433-97-47, 518-26-88, 245-88-15, 245-88-16, 456-44-77, 515-26-07, 546-18-76, 573-82-83, 485-11-18.

: 235-30-57, 536-19-11, 258-31-90, 400-61-12, 280-22-49, 433-97-47, 518-26-88, 245-88-15, 245-88-16, 456-44-77, 515-26-07, 546-18-76, 573-82-83, 485-11-18. Спробуйте відправити електронний лист на e-mail: [email protected] . Вкажіть причину звернення, номер будинку, під’їзду, квартири та поверх, контактний телефон, ПІБ, вік хворого.

. Вкажіть причину звернення, номер будинку, під’їзду, квартири та поверх, контактний телефон, ПІБ, вік хворого. Зверніться до пункту базування бригад "швидкої", поліції, ДержНС, пунктів обігріву.

Можна зупинити автомобіль "швидкої", поліції, рятувальників і попросити про допомогу.

Самостійно поїхати у лікарню (або відвезти родича), якщо є така можливість.

Номери "швидкої" в деяких областях

Резервні телефони різні у кожної області. Наприклад, у Рівненській обл. слід набрати резервний стаціонарний номер 649000. У випадку, якщо ні 103, 649000 не працює, телефонуйте за такими номерами:

0678064075

0662441520

0678064076

0662441470

Ось тут можна подивитися номери для Івано-Франківської обл. У Житомирській обл. потрібно набрати один із резервних номерів диспетчерської служби "екстренки", повідомив голова ОВА Віталій Бунечко. Це так номери:

Kyivstar – 067 411 72 29;

Lifecell – 073 477 31 03;

Vodafone – 095 477 31 03.

Також Бунечко радить зателефонувати на номери диспетчерів, використовуючи інтернет-додатки (Skype, WhatsApp, Telegram, Viber). Наступним кроком, набрати інші екстрені служби: 112, 101, 102 або альтернативні номери ДСНС та Нацполіції.

Резервні номери для виклику "швидкої" у Харкові

У Харкові та області, за даними КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", замість 101, 102 та 103 діють такі резервні номери: (050) 040-03-76, (050) 040-05-21, (050) 040-09-34, (067) 540-13-52, (067) 543-13-10, (067) 540-06-10, (063) 950-93-33, (093) 288-23-58.

Резервні номери для кожної окремої області краще дізнатися та записати собі, поки є світло. Контакти варто шукати на сайтах місцевої влади.

Як повідомляв "Телеграф", внаслідок відключення вуличного освітлення задля економії електроенергії на 25% зросла кількість ДТП.