Як викликати швидку, коли відключили світло і "103" не відповідає
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Також час згадати про стаціонарні телефони, бажано — олдскульні моделі на дроті
У складних умовах під час перебоїв зі світлом та зв'язком викликати карету швидкої допомоги додому досить складно. Окрім цього, номер "103" може не працювати. Для цього у ряді областей оприлюднили альтернативні аварійні номери та пояснили, як діяти, якщо терміново потрібно викликати лікарів.
Алгоритм дій
Директорка департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург порадила киянам дотримуватися такого алгоритму дій:
- Спробуйте набрати номер "103" не один, а хоча б два-три рази (іноді наполегливість спрацьовує) як з мобільного, так і зі стаціонарного телефонів.
- Перевірте набрати резервні номери, які існують на випадок перебоїв із роботою лінії 103. Для Києва це:
- Стаціонарні номери: 235-71-30, 235-80-54, 235-80-58, 235-80-59, 234-71-28, 234-01-75, 235-80-24, 235-42-53, 235-80-56, 234-75-43, 234-72-94;
- Мобільні: (067) 248-1446, (067) 248-1439, (067) 248-14-38, (067) 248-14-36, (067) 248-14-37, (067) 248-14-35, (067) 248-14-34, (067) 248-14-03, (067) 411-61-76.
- Для абонентів "Київстар" існує можливість виклику "швидкої" смс-повідомленням на номер 10003. Треба вказати: причину виклику, повну адресу (номер будинку, під’їзду, квартири та поверх), телефон, ПІБ та вік хворого.
- Зателефонуйте на стаціонарні номери місцевих пунктів бригад "Центру екстреної медичної допомоги міста Києва": 235-30-57, 536-19-11, 258-31-90, 400-61-12, 280-22-49, 433-97-47, 518-26-88, 245-88-15, 245-88-16, 456-44-77, 515-26-07, 546-18-76, 573-82-83, 485-11-18.
- Спробуйте відправити електронний лист на e-mail: [email protected]. Вкажіть причину звернення, номер будинку, під’їзду, квартири та поверх, контактний телефон, ПІБ, вік хворого.
- Зверніться до пункту базування бригад "швидкої", поліції, ДержНС, пунктів обігріву.
- Можна зупинити автомобіль "швидкої", поліції, рятувальників і попросити про допомогу.
- Самостійно поїхати у лікарню (або відвезти родича), якщо є така можливість.
Номери "швидкої" в деяких областях
Резервні телефони різні у кожної області. Наприклад, у Рівненській обл. слід набрати резервний стаціонарний номер 649000. У випадку, якщо ні 103, 649000 не працює, телефонуйте за такими номерами:
- 0678064075
- 0662441520
- 0678064076
- 0662441470
Ось тут можна подивитися номери для Івано-Франківської обл. У Житомирській обл. потрібно набрати один із резервних номерів диспетчерської служби "екстренки", повідомив голова ОВА Віталій Бунечко. Це так номери:
- Kyivstar – 067 411 72 29;
- Lifecell – 073 477 31 03;
- Vodafone – 095 477 31 03.
Також Бунечко радить зателефонувати на номери диспетчерів, використовуючи інтернет-додатки (Skype, WhatsApp, Telegram, Viber). Наступним кроком, набрати інші екстрені служби: 112, 101, 102 або альтернативні номери ДСНС та Нацполіції.
У Харкові та області, за даними КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", замість 101, 102 та 103 діють такі резервні номери: (050) 040-03-76, (050) 040-05-21, (050) 040-09-34, (067) 540-13-52, (067) 543-13-10, (067) 540-06-10, (063) 950-93-33, (093) 288-23-58.
Резервні номери для кожної окремої області краще дізнатися та записати собі, поки є світло. Контакти варто шукати на сайтах місцевої влади.
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