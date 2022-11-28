Как вызвать скорую, когда отключили свет и "103" не отвечает

Также пора вспомнить о стационарных телефонах, желательно — олдскульные модели на проводе

В сложных условиях при перебоях со светом и связью вызвать карету скорой помощи на дом довольно сложно. Кроме того, номер "103" может не работать. Для этого в ряде областей обнародовали альтернативные аварийные номера и объяснили, как поступить, если срочно нужно вызвать врачей.

Алгоритм действий

Директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург посоветовала киевлянам придерживаться такого алгоритма действий:

Попытайтесь набрать номер "103" не один, а хотя бы два-три раза (иногда настойчивость срабатывает) как с мобильного, так и со стационарного телефонов.

Проверьте набрать резервные номера, которые существуют на случай перебоев с работой линии 103.

Стационарные номера: 235-71-30, 235-80-54, 235-80-58, 235-80-59, 234-71-28, 234-01-75, 235-80-24, 235-42-53, 235-80-56, 234-75-43, 234-72-94; Мобильные: (067) 248-1446, (067) 248-1439, (067) 248-14-38, (067) 248-14-36, (067) 248-14-37, (067) 248-14- 35, (067) 248-14-34, (067) 248-14-03, (067) 411-61-76.

Для абонентов "Киевстар" существует возможность вызова "скорой" смс-сообщением на номер 10003 . Следует указать: причину вызова, полный адрес (номер дома, подъезда, квартиры и этаж), телефон, ФИО и возраст больного.

. Следует указать: причину вызова, полный адрес (номер дома, подъезда, квартиры и этаж), телефон, ФИО и возраст больного. Позвоните на стационарные номера местных пунктов бригад "Центра экстренной медицинской помощи города Киева" : 235-30-57, 536-19-11, 258-31-90, 400-61-12, 280-22-49, 433-97- 47, 518-26-88, 245-88-15, 245-88-16, 456-44-77, 515-26-07, 546-18-76, 573-82-83, 485-11-18.

: 235-30-57, 536-19-11, 258-31-90, 400-61-12, 280-22-49, 433-97- 47, 518-26-88, 245-88-15, 245-88-16, 456-44-77, 515-26-07, 546-18-76, 573-82-83, 485-11-18. Попробуйте отправить электронное письмо на e-mail: [email protected] . Укажите причину обращения, номер дома, подъезда, квартиры и этаж, контактный телефон, ФИО, возраст больного.

. Укажите причину обращения, номер дома, подъезда, квартиры и этаж, контактный телефон, ФИО, возраст больного. Обратитесь в пункт базирования бригад "скорой", полиции, ГосЧС, пунктов обогрева.

Можно остановить автомобиль "скорой", полиции, спасателей и попросить о помощи.

Самостоятельно поехать в больницу (или увезти родственника), если есть такая возможность.

Номера "скорой" в других областях

Резервные телефоны разные в каждой области. К примеру, в Ровенской обл. следует набрать резервный стационарный номер 649000. В случае, если нет 103, 649000 не работает, звоните по следующим номерам:

0678064075

0662441520

0678064076

0662441470

Вот здесь можно посмотреть номера для Ивано-Франковской обл. А в Житомирской обл. нужно набрать один из резервных номеров диспетчерской службы "экстренки", сообщил глава ОВА Виталий Бунечко. Это следующие номера:

Kyivstar – 067 411 72 29;

Lifecell – 073 477 31 03;

Vodafone – 095 477 31 03.

Также Бунечко советует позвонить по номерам диспетчеров, используя интернет-приложения (Skype, WhatsApp, Telegram, Viber). Следующим шагом набрать другие экстренные службы: 112, 101, 102 или альтернативные номера ГосЧС и Нацполиции.

Резервные номера для вызова "скорой" в Харькове

В Харькове и области, по данным КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", вместо 101, 102 и 103 действуют следующие резервные номера: (050) 040-03-76, (050) 040-05-21, (050 ) 040-09-34, (067) 540-13-52, (067) 543-13-10, (067) 540-06-10, (063) 950-93-33, (093) 288-23- 58.

Резервные номера для каждой отдельной области лучше узнать и записать себе, пока есть свет. Контакты следует искать на сайтах местных властей.

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