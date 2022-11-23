Українцям запропонували незвичайну заміну пунктам обігріву: подробиці

У Нацполіції розповіли, як готові допомогти з пунктами обігріву у разі критичних ситуацій

На тлі масованих російських атак в Україні готують тисячі так званих пунктів незламності. Проте зігрітися взимку громадяни матимуть змогу і в інших місцях. Незвичайну альтернативу точкам обігріву запропонували у Національній поліції.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", як пункти обігріву працюватимуть поліцейські дільниці по всій країні. Про це розповів в ефірі національного телемарафону голова Нацполіції України Ігор Клименко у середу, 23 листопада.

Так, Клименко заявив, що відділення поліції можуть використовуватися для допомоги українцям у критичних умовах, у тому числі як місця обігріву. За його словами, понад 1200 відділень поліції в країні працюють у повному режимі, забезпечені засобами зв’язку та генераторами.

"І ми запрошуємо наших громадян, які потребують допомоги, у тому числі, для обігріву, у відділення поліції", — заявив Клименко.

Нагадаємо, в Україні розгорнули тисячі "Пунктів незламності". Відомо, як вони будуть працювати і як знайти найближчий за допомогою карти.

Як повідомлялося раніше, росія атакувала об’єкти енергетики України 23 листопада, внаслідок чого мільйони людей залишилися без світла. Повний блекаут настав на Запорізькій АЕС, від енергосистеми відключили й інші станції.