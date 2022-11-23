Украинцам предложили необычную замену пунктам обогрева: подробности

В Нацполиции рассказали, как готовы помочь с пунктами обогрева в случае критических ситуаций

На фоне массированных российских атак в Украине готовят тысячи так называемых пунктов несокрушимости. Однако согреться зимой граждане смогут и в других местах. Необычную альтернативу точкам обогрева предложили в Национальной полиции.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в качестве пунктов обогрева будут работать полицейские участки по всей стране. Об этом рассказал в эфире национального телемарафона глава Нацполиции Украины Игорь Клименко в среду, 23 ноября.

Так, Клименко заявил, что отделения полиции могут использоваться для помощи украинцам в критических условиях, в том числе в качестве мест обогрева. По его словам, более 1200 отделений полиции в стране работают в полном режиме, обеспечены средствами связи и генераторами.

"И мы приглашаем наших граждан, которые нуждаются в помощи, в том числе, для обогрева, в отделения полиции", — заявил Клименко.

Напомним, в Украине развернули тысячи "Пунктов несокрушимости". Известно, каким образом они будут работать и как найти ближайший с помощью карты.

Как сообщалось ранее, россия атаковала объекты энергетики Украины 23 ноября, в результате чего миллионы людей остались без света. Полный блэкаут наступил на Запорожской АЭС, от энергосистемы отключили и другие станции.