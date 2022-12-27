"Символи незламності": у Києві хочуть перейменувати вулицю Регенераторну на Генераторну

Поки що петиція потрібної кількості підписів не набрала

Мешканці Києва запропонували "увічнити" пам’ять про часи, коли російські окупанти знищували енергосистему України та запропонували перейменувати вулицю Регенераторну на Генераторну.

Як йдеться на сайті електронних петицій Київської міської ради, відповідну ідею запропонував місцевий мешканець Олексій Радько.

Він зазначив, що вулиця відома городянам непривабливою назвою та відомим житловим комплексом "Комфорт-таун".

"Аби увіковічнити пам'ять про часи, коли рашистський путінський режим намагався поставити українців на коліна, зруйнувавши обстрілами енергосистему держави, — і саме тисячі, десятки, сотні тисяч генераторів стали тоді справжніми символами незламності, — пропоную вулицю Регенераторну перейменувати на Генераторну", — написав він

На його думку, ця назва буде більш простою та зрозумілою.

Петиція була подана 20 грудня, проте відтоді набрала лише 409 підписів із 6 тисяч необхідних.

Як повідомлялося раніше, у Києві мають намір збільшити кількість "Пунктів незламності", зокрема їх планують розташовувати біля храмів і монастирів.