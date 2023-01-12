В Киеве переименуют две станции метро: какие названия выбрали киевляне

Киевляне проголосовали не только за переименование станций метро, но и за новые названия улиц

В Киеве завершилось голосование по переименованию некоторых улиц и станций метро. Любой желающий мог отдать свой голос в приложении "Киев Цифровой".

Результаты опроса опубликованы в приложении, передает "Громадське". Большинство киевлян поддержали четыре из пяти предложений, вынесенных на голосование.

Так, 76% жителей столицы проголосовали за то, чтобы станцию метро "Дружбы народов" переименовали на "Зверинецкую", а 83% пользователей отдали свои голоса за то, чтобы станция "площадь Льва Толстого" в дальнейшем называлась "площадь Украинских Героев". Что касается улицы Льва Толстого, то киевляне поддержали ее переименование на улицу гетмана Павла Скоропадского.

Чтобы избежать дублирования названий, предлагали также переименовать улицу Павла Скоропадского в Печерском районе в честь бывшего городского головы Киева Александра Омельченко. Но за это предложение проголосовало только 26% горожан, поэтому оно считается не принятым.

За переименование бульвара Перова в Воскресенский проспект проголосовали 88% опрошенных. Столько же голосов было отдано за то, чтобы проспект Освободителей получил название в честь украинского художника и соучредителя Украинской академии искусств Георгия Нарбута.

Абсолютное большинство, а именно 90% пользователей приложения, поддержали инициативу назвать будущую станцию метро "Варшавской" вместо "Проспекта Правды". Такая идея возникла из-за того, что располагаться она будет возле Варшавского жилмассива.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в УПЦ МП отказались менять свое название. Церковь не нашла своего имени в законе.