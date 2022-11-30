Для переименования нужно лишь решение властей

Вернуть россии ее историческое название Московия не так уж и сложно, поскольку для этого необходимо лишь принятие соответствующего закона.

Как сообщил в своем Твиттер постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, одно государство может иметь совершенно разные названия в разных странах.

В пример он привел название Magyarország, которое на разные языки мира переводится, как Венгрия, Hungary, Ungarn или Węgry. Подобная ситуация наблюдается и с названием Österreich, которое может переводиться, как Австрия, Austria или Rakúsko.

"Так что нам – Кабмину, Верховной Раде – мешает вернуть Московии ее историческое название", — спросил он и добавил, что нынешнее название "все равно украдено".

Стоит отметить, что пользователям сети подобная инициатива понравилась и к моменту публикации большинство высказалось "за".

Пользователи сети также указали, что подобная петиция уже была зарегистрирована на сайте президента еще 23 ноября и к настоящему моменту она уже собрала более 4 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых. Она доступна по этой ссылке.

Авторы петиции напомнили, что название "российская империя" появилась лишь в 1721 году, когда Петр I переименовал Московское царство. Таким образом "россия" существует лишь 301 год, но при этом для многих иностранцев написание этого слова созвучно с названием Русь, что вводит их в заблуждение относительно истории как Украины, так и современной рф.

Напомним во Львовской области депутаты облсовета запретили деятельность УПЦ МП, а также призвали Верховную Раду ввести подобный запрет на законодательном уровне.