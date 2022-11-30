"Нинішня назва все одно вкрадена": український топ-дипломат запропонував перейменувати росію

Для перейменування потрібне лише рішення влади

Повернути росії її історичну назву Московія не так уже й складно, оскільки для цього необхідне лише ухвалення відповідного закону.

Як повідомив у своєму Твіттері постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, одна держава може мати зовсім різні назви в різних країнах.

У приклад він навів назву Magyarország, яка різними мовами світу перекладається, як Угорщина, Hungary, Ungarn або Węgry. Подібна ситуація спостерігається і з назвою Österreich, яка може бути перекладена, як Австрія, Austria або Rakúsko.

"Так що нам – Кабміну, Верховній Раді – заважає повернути Московії її історичну назву", — запитав він і додав, що нинішня назва "все одно вкрадена".

Варто зазначити, що користувачам мережі подібна ініціатива сподобалася і на момент публікації більшість висловилася "за".

Користувачі мережі також вказали, що подібна петиція вже була зареєстрована на сайті президента ще 23 листопада і наразі вона вже зібрала понад 4 тисячі голосів з 25 тисяч необхідних. Вона доступна за цим посиланням.

Автори петиції нагадали, що назва "російська імперія" з’явилася лише у 1721 році, коли Петро I перейменував Московське царство. Таким чином "росія" існує лише 301 рік, але при цьому для багатьох іноземців написання цього слова співзвучне з назвою Русь, що вводить їх в оману щодо історії як України, так і сучасної рф.

Нагадаємо, у Львівській області депутати облради заборонили діяльність УПЦ МП, а також закликали Верховну Раду запровадити подібну заборону на законодавчому рівні.