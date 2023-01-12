У Києві перейменують дві станції метро: які назви обрали кияни

Кияни проголосували не лише за перейменування станцій метро, а й за нові назви вулиць

У Києві завершилося голосування щодо перейменування деяких вулиць та станцій метро. Будь-хто бажаючий міг віддати свій голос у додатку "Київ Цифровий".

Результати опитування опубліковані у додатку, передає "Громадське". Більшість киян підтримали чотири із п’яти пропозицій, винесених на голосування.

Так, 76% жителів столиці проголосували за те, щоб станцію метро "Дружби народів" перейменували на "Звіринецьку", а 83% користувачів віддали свої голоси за те, щоб станція "Площа Льва Толстого" надалі називалася "Площа Українських Героїв". Щодо вулиці Льва Толстого, то кияни підтримали її перейменування на вулицю гетьмана Павла Скоропадського.

Щоб уникнути дублювання назв, пропонували також перейменувати вулицю Павла Скоропадського у Печерському районі на честь колишнього міського голови Києва Олександра Омельченка. Але за цю пропозицію проголосувало лише 26% городян, тому вона вважається не прийнятою.

За перейменування бульвару Перова на Воскресенський проспект проголосували 88% опитаних. Стільки ж голосів було віддано за те, щоб проспект Визволителів отримав назву на честь українського художника та співзасновника Української академії мистецтв Георгія Нарбута.

Абсолютна більшість, а саме 90% користувачів програми, підтримали ініціативу назвати майбутню станцію метро "Варшавською" замість "Проспекту Правди". Така ідея виникла через те, що вона розташовуватиметься біля Варшавського житлового масиву.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в УПЦ МП відмовилися міняти свою назву. Церква не знайшла свого імені у законі.