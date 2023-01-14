Россияне снесли памятник Шевченко в оккупированном Мелитополе: фото

В центре города уже несколько месяцев развевается российский триколор, которые оккупанты установили посреди ночи, очевидно, опасаясь сопротивления

В центре оккупированного Мелитополя, где украинские защитники недавно устроили еще одну "бавовну" на базе захватчиков, вечером 13 января снесли памятник выдающемуся украинскому поэту Тарасу Григорьевичу Шевченко.

Таким неприятным известием поделился городской голова Иван Федоров, отметив, что демонтаж архитектурного сооружения проходил во время комендантского часа.

"Вчера поздно вечером, в комендантское время, в самом сердце города (россияне — ред.) демонтировали памятник Тарасу Шевченко. Видимо, на подвал забрали, ведь только так и могут расправляться с неугодными", — говорится в тексте публикации.

По словам Федорова, захватчики рассчитывают, что демонтаж памятника поможет им погасить упростившихся тысяч местных жителей, находящихся в оккупации. Однако их действия получают только обратный эффект.

Кроме того, мэр добавил, что несколько месяцев назад россияне вывесили на центральный флагшток свой флаг, однако это "торжественное событие" происходило ночью.

Ранее "Телеграф" сообщал, которую в Мелитополе украинские партизаны испортили мурал ликвидированному коллаборанту-тамаде Ивану Сушко, автомобиль которого был взорван еще в конце лета.