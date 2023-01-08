Было громко: в Мелитополе взорвали базу российских оккупантов (фото и видео)

Очередное неудачное "курение" россиян обернулось детонацией вражеских боеприпасов

В Мелитополе, который россияне максимально пытаются обратить в "русский мир", в ночь на 8 января прозвучала серия сильных взрывов. Как оказалось впоследствии, мощная "бавовна" посетила оккупантов на одну из их военных баз. В этот раз — на захваченный ими завод "Гидромаш", где россияне разместили очередной склад боеприпасов.

Деталями поделился в собственном Telegram-канале мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, неудачное "курение" оккупантов привело к очень длинной детонации в расположении их сил.

Дым, поднимавшийся из района "Гидромаша", был виден за многие километры из разных районов города даже в ночное время. Однако определенное задымление наблюдалось даже утром.

Завод "Гидромаш" в Мелитополе на карте

Задымление очень мощное

"Грохот стоял несколько часов, зажигательная волна выбила стекла соседних домов", — подчеркнул чиновник.

Догорала российская база еще даже утром

Конкретику о количестве уничтоженных врагов, а также российском вооружении должны позже сообщить представители ВСУ. Оккупанты пока замалчивают ситуацию, однако местные жители утверждают, что после многочасовой детонации в городе подмечено очень активное перемещение техники армии рф.

Напомним, что в канун Нового года российских оккупантов в Мелитополе "поздравили" с помощью подрыва автомобиля. Телеграф рассказывал, кто находился в поврежденной машине и в каком он состоянии.

Также мы писали о том, что мелитопольцы все активнее сопротивляются захватчикам. Так, например, недавно установленный памятник Ленину был облит "кровью".