Было громко: в Мелитополе взорвали базу российских оккупантов (фото и видео)
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Очередное неудачное "курение" россиян обернулось детонацией вражеских боеприпасов
В Мелитополе, который россияне максимально пытаются обратить в "русский мир", в ночь на 8 января прозвучала серия сильных взрывов. Как оказалось впоследствии, мощная "бавовна" посетила оккупантов на одну из их военных баз. В этот раз — на захваченный ими завод "Гидромаш", где россияне разместили очередной склад боеприпасов.
Деталями поделился в собственном Telegram-канале мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, неудачное "курение" оккупантов привело к очень длинной детонации в расположении их сил.
Дым, поднимавшийся из района "Гидромаша", был виден за многие километры из разных районов города даже в ночное время. Однако определенное задымление наблюдалось даже утром.
"Грохот стоял несколько часов, зажигательная волна выбила стекла соседних домов", — подчеркнул чиновник.
Конкретику о количестве уничтоженных врагов, а также российском вооружении должны позже сообщить представители ВСУ. Оккупанты пока замалчивают ситуацию, однако местные жители утверждают, что после многочасовой детонации в городе подмечено очень активное перемещение техники армии рф.
Напомним, что в канун Нового года российских оккупантов в Мелитополе "поздравили" с помощью подрыва автомобиля. Телеграф рассказывал, кто находился в поврежденной машине и в каком он состоянии.
Также мы писали о том, что мелитопольцы все активнее сопротивляются захватчикам. Так, например, недавно установленный памятник Ленину был облит "кровью".