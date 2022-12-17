Укр

В оккупированном Мелитополе облили "кровью" памятник Ленину: эксклюзивные фото и видео

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
672
Украинцы в Мелитополе не спят Новость обновлена 17 декабря 2022, 11:50
Украинцы в Мелитополе не спят. Фото Коллаж "Телеграфа"

Российские захватчики явно были не в восторге от подобной проделки представителей подполья

В оккупированном Мелитополе, где не так давно подорвали одного из коллаборантов, снова активизировались местные партизаны. 17 декабря оккупантам оставили необычный "привет" — недавно возвращенный памятник Владимиру Ленину облили красной краской.

Эксклюзивные фото и видео из оккупации "Телеграфу" передали местные жители. Такой поступок местного проукраинского сопротивления лишний раз демонстрирует мужество оставшихся в захваченном городе людей.

Цвет краски, конечно же, выбран не зря — напоминает кровь, которой запачканы руки российских оккупантов. К монументу уже прислали местных коммунальщиков, которые должны привести его в порядок.

Мелитополь памятник Ленину облили краской
Ленин в "крови"
Мелитополь памятник Ленину облили краской
Коммунальщики уже убирают краску

Памятник Ленину коллаборанты вернули в начале ноября. Он установлен на том же месте, где был до декоммунизации в 2015 году — на перекрестке улиц Гетьманской и Михаила Грушевского. Подготовка к установке сооружения началась еще в конце августа.

Мелитополь памятник Ленину
Так сооружение выглядело сразу после установки

Такой шаг мелитопольских партизан — весьма рисковый, ведь российские солдаты регулярно следят за происходящим в городе. Некоторым жителям, открыто выступившим против войны, очень не повезло — так, Руслан Федоренко был убит, предварительно пройдя через пытки.

Теги:
#Памятник #Запорожская область #Ленин #Мелитополь #Оккупация