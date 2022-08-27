Возвращают Ленина? В Мелитополе заметили интересное сооружение

Местные считают, что оккупанты хотят вернуть памятник Ленину

В оккупированном Мелитополе (Запорожская область), где недавно вблизи с городом была взорвана база захватчиков, местные жители заметили странное сооружение в одном из скверов.

В распоряжении "Телеграфа" оказались фото и видео нового постамента. На кадрах видно, как в оккупированном городе захватчики установили постамент под памятник.

Местные жители считают, что захватчики хотят поставить на постамент памятник Ленину, который был снесен оттуда во времена декоммунизации еще в 2015 году. Накануне местный депутат-коллаборант Тарас Генов неоднократно заявлял, что хочет вернуть памятник Ленину в город. Похоже, оккупационные "власти" таки решились на этот шаг.

Добавим, что Генов в апреле устраивал "утренник" для престарелых коммунистов по случаю дня рождения Ленина. С собой предатель Украины притащил бронзовую статую вождя, вызвав смех в сети. К слову, эта "акция" собрала всего несколько человек и проходила на том месте, где сейчас оккупанты построили постамент.

Ранее сообщалось, что оккупанты потерпели неудачу, пытаясь провести день флага рф в Мелитополе. Напомним, в середине августа в городе подорвали местного коллаборанта.