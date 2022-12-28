Как в СССР: что оккупанты сделали с "Евой" в оккупированном Мелитополе

Украинцы уверены, что вскоре все изменится

В Мелитополе (Запорожская область), который сейчас временно находится под контролем российских оккупантов пришел настоящий "русский мир". После захвата города россияне не смогли обеспечить его жителей даже элементарными товарами.

Так, в социально сети TikTok появилось видео от местных жителей, которые показали, что произошло с ассортиментов в захваченном магазине популярной украинской сети бытовой химии и товаров красоты. В описании к ролику автор пожаловался, что ему очень не хватает настоящей "Еva", вместо жалкой российской подделки под названием "Райское яблоко".

На опубликованных кадрах можно заметить, что вместо нормальных парфюмов полки заполонила туалетная вода со странными российскими названиями, а туш для ресниц вообще исчезла. Некоторые товара, как, например, шампунь, присутствуют, однако, как отмечает автор, его качество вызывает сомнения.

В комментариях под видео пользователи также пожаловались на плачевную ситуацию, но выразили уверенность, что вскоре, с приходом Украины, всё наладится.

Уверенность в скором возвращении выразила и сама сеть магазинов.

Напомним, ранее мы писали о том, что после освобождения Херсона в город начал возвращаться украинский бизнес. Люди не скрывая эмоций выстраивались в очереди, чтобы посетить украинские супермаркеты.

Также мы сообщали о том, что первая фура АТБ, "ворвавшаяся" в город после деоккупации, вызвала настоящий фурор.