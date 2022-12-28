Як у СРСР: що окупанти зробили з "Євою" в окупованому Мелітополі

Українці впевнені, що невдовзі все зміниться

У Мелітополі (Запорізька область), який зараз тимчасово перебуває під контролем російських окупантів, прийшов справжній "російський світ". Після захоплення міста росіяни не змогли забезпечити його мешканців навіть елементарними товарами.

Так, у соціально-мережі TikTok з’явилося відео від місцевих мешканців, які показали, що сталося з асортиментів у захопленому магазині популярної української мережі побутової хімії та товарів краси. В описі до ролика автор поскаржився, що йому не вистачає справжньої "Еva", замість жалюгідної російської підробки під назвою "Райське яблуко".

На опублікованих кадрах можна побачити, що замість нормальних парфумів полиці заполонила туалетна вода з дивними російськими назвами, а туш для вій взагалі зникла. Деякі товару, як, наприклад, шампунь, присутні, проте, як зазначає автор, його якість викликає сумніви.

У коментарях під відео користувачі також поскаржилися на плачевну ситуацію, але висловили впевненість, що невдовзі з приходом України все налагодиться.

Впевненість у найближчому поверненні висловила і сама мережа магазинів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після звільнення Херсона до міста почало повертатися український бізнес. Люди, не приховуючи емоцій, вишиковувалися в черзі, щоб відвідати українські супермаркети.

Також ми повідомляли про те, що перша фура АТБ, яка "увірвалася" в місто після деокупації, викликала справжній фурор.