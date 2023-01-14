Росіяни знесли пам'ятник Шевченка в окупованому Мелітополі: фото

У центрі міста вже кілька місяців майорить російський триколор, які окупанти встановили посеред ночі, вочевидь, побоюючись спротиву

У центрі окупованого Мелітополя, де українські захисники нещодавно влаштували ще одну "бавовну" на базі загарбників, увечері 13 січня знесли пам’ятник видатному українському поету Тарасу Григоровичу Шевченку.

Такою неприємною звісткою поділився міський голова Іван Федоров, зазначивши, що демонтаж архітектурної споруди відбувався під час комендантської години.

"Вчора пізно ввечері, у комендантський час, у самому серці міста (росіяни — ред.) демонтували пам’ятник Тарасу Шевченку. Мабуть, на підвал забрали, адже тільки так і можуть розправлятись із неугодними", — йдеться в тексті публікації.

За словами Федорова, загарбники розраховують, що демонтаж пам'ятника допоможе їм загасити спростив тисяч місцевих жителів, які перебувають в окупації. Однак, їх дії отримують лише зворотний ефект.

Крім того, мер додав, що кілька місяців тому росіяни вивісили на центральний флагшток свій прапор, однак ця "урочиста подія" відбувалася посеред ночі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яку у Мелітополі українські партизани зіпсували мурал ліквідованому колаборанту-тамаді Івану Сушку, автомобіль якого було підірвано ще наприкінці літа.