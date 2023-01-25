Вивезли та довели до ручки: стало відомо, як "вагнерівці" вербують українців

Вагнеровцям не вистачає способів спокусити звичайних людей іти з ними на війну

Російські окупанти продовжують вербувати ув’язнених для відправлення на фронт. На тлі різкого скорочення кількості "постояльців" в’язниць та колоній після участі в кампанії російського диктатора, джерело "гарматного м’яса" намагаються знайти серед вивезених до росії українських злочинців. Насамперед так поповнюють активи вагнерівці.

За даними Генштабу ЗСУ, активне вербування відбувається у Краснодарі. Українці примусовою зміною становища незадоволені. У російських в’язницях до них ставляться зневажливо.

Найбільше ПВК "Вагнер" цікавлять українці, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини. Така тактика для ПВК "Вагнер" не нова — вбивці, ґвалтівники їх дуже цікавлять.

Ряди угруповання з часу початку вторгнення поповнили 38 тисяч засуджених — майже 80% складу ПВК пущено у витрату. Загалом у складі вагнерівців в Україні воюють 50 тисяч людей, їх задля цього зняли з військових операцій по всьому світу.