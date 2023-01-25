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Вивезли та довели до ручки: стало відомо, як "вагнерівці" вербують українців

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Українських засуджених вивезли до росії Новина оновлена 25 січня 2023, 07:19
Українських засуджених вивезли до росії. Фото vitk.com.ua

Вагнеровцям не вистачає способів спокусити звичайних людей іти з ними на війну

Російські окупанти продовжують вербувати ув’язнених для відправлення на фронт. На тлі різкого скорочення кількості "постояльців" в’язниць та колоній після участі в кампанії російського диктатора, джерело "гарматного м’яса" намагаються знайти серед вивезених до росії українських злочинців. Насамперед так поповнюють активи вагнерівці.

За даними Генштабу ЗСУ, активне вербування відбувається у Краснодарі. Українці примусовою зміною становища незадоволені. У російських в’язницях до них ставляться зневажливо.

Найбільше ПВК "Вагнер" цікавлять українці, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини. Така тактика для ПВК "Вагнер" не нова — вбивці, ґвалтівники їх дуже цікавлять.

Цікаве: Піхоту з вагнерівців використовують один раз — їхнє завдання лише продовжувати штурм.

Ряди угруповання з часу початку вторгнення поповнили 38 тисяч засуджених — майже 80% складу ПВК пущено у витрату. Загалом у складі вагнерівців в Україні воюють 50 тисяч людей, їх задля цього зняли з військових операцій по всьому світу.

Теги:
#Україна #Ув'язнені #Краснодар #Найманці #ПВК &quot;Вагнер&quot;