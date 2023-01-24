Замовив убивство цілої родини, а тепер "герой", "ветеран" — історія одного "вагнерівця"

Людина на рахунку якої 5 життів та замах на вбивство, завдяки пригожину на волі

Хоча за час бойових дій в Україні ПВК "Вагнер" втратила вже десятки тисяч людей, переважно з числа колишніх ув’язнених, деякі найманці опиняються на волі. Серед них кривавий вбивця Олександр Тютін, який замовив два десятиліття тому вбивство сім’ї свого бізнес-партнера.

Як повідомляє російський сайт "Фонтанка", 66-річний Олександр Тютін був помічений на відпочинку в Туреччині, хоча мав сидіти в колонії №9 у Карелії як мінімум до 2041 року. Натомість після відсидки 3,5 років минулого літа його випустили на волю для поповнення ПВК "Вагнер" і після піврічної "служби" було повністю звільнено, скоротивши свій термін на 19 років.

До об’єктиву силових відомств бізнесмен-вбивця потрапив у 2018 році, коли Тютін за 600 тисяч російських рублів підрядив на вбивство племінниці дружини якогось кілера. Родичка посміла претендувати на майно тітки, що наклала на себе руки, а це авто і з десяток дорогих об’єктів нерухомості, за що і була засуджена Тютіним до смерті.

На щастя майбутньої жертви, за кілера себе видавав співробітник МВС РФ і тому було інсценовано її викрадення і вбивство в машині, а потім "труп" прямо на задньому сидінні привезли показати самому Тютіну.

Допит Тютіна у 2018 році

Після затримання замовника з’ясувалося, що це не перше його замовлення на вбивство і звідси тягнеться маніакальне бажання подивитися на жертву, адже для Тютіна будь-яке вбивство було особистою жертвою.

Замовив вбивство п’ятьох людей, у тому числі народився

Незабаром слідство з’ясувало, що саме Тютін став замовником убивства сім’ї з 4 осіб, що прогримів у 2005 році в Санкт-Петербурзі, — бізнесмена Дмитра Зейналова, його вагітної дружини та їхніх дітей — хлопчика 11 років і дівчинки 15 років. Причому дітей убивця добивав сокирою, а в батьків стріляв з автомата Калашнікова, цілячись їм у вічі – такою була вимога Олександра Тютіна.

Така умова була поставлена замовником із помсти, як розповідали пізніше слідчі журналістам, адже він вважав себе ображеним Дмитром Зейналовим.

Жертва та замовник були знайомі з кінця 1990-х років, а 2001 року заснували спільну фірму "Троїцький дім-2", яка займалася будівництвом. При цьому Зейналов займався управлінням фірмою, а Тютін, будучи керівником Північно-Західної філії ГУ "Федеральний ліцензійний центр при Держбуді Росії", "пробивав" для фірми державні контракти.

При цьому самі контракти йшли на фірму "Троїцький дім-3", якою керувала дружина Тютіна, Ніна, а та вже оформляла підрядником згадану вище "Троїцький дім-2". Проте вже 2002 року Зейналов і Тютін посварилися, і їхня спільна компанія "Троїцький дім-2" стала предметом діллення. В результаті фірма дісталася Зейналову, який до того ж сприяв звільненню Тютіна з "основної роботи", що вдарило по комерційних інтересах останнього.

Олександр Тютін у залі суду

За все це "образа" Тютін і вирішив помститися, підрядивши на вбивство колишнього робітника зі своєї фірми Олександра Зотова, раніше засудженого за крадіжку, а потім сів у в’язницю за вбивство товариша по чарці.

У проміжку між відсидками Зотов і прийняв замовлення Тютіна на вбивство родини Зейналових, яких хотів бізнесмен ліквідувати з помсти.

"У Зейналова були живі батьки. Тож це була помста в чистому вигляді", — наводить слова слідчого російський сайт.

Саме вбивство Олександр Зотов скоїв 14 серпня, пробравшись у гостьовий будиночок Зейналових у Всеволожському районі, з собою мав сумку з АК, патронами і сокирою. Коли господарі будинку розслабилися і почали готуватися до сну вбивця покинув укриття і стріляв у батьків з автомата, намагаючись потрапити їм у вічі. А от дітей він просто зарубав сокирою, як того зажадав Тютін. Останній за кілька днів заплатив убивці гонорар – 10 тисяч доларів.

Через 3,5 років відсидки у в’язниці Тютін став до лав ПВК "Вагнера" і вже за півроку вільною людиною полетів відпочивати до Туреччини. Про участь Тютіна у бойових діях в Україні нічого не відомо.

Варто зазначити, що на думку військового аналітика Івана Матвєєва, керівник Вагнера Євген Пригожин просто організував новий бізнес і допомагає зекам достроково вийти з в’язниці. Звичайно, не безкоштовно.