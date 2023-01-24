Заказал убийство целой семьи, а теперь “герой”, “ветеран” - история одного “вагнеровца”

Человек на счету которого 5 жизней и покушение на убийство, благодаря пригожину на свободе

Хотя за время боевых действий в Украине ЧВК "Вагнер" потеряла уже десятки тысяч человек, в основном из числа бывших заключенных, некоторые наемники оказываются на свободе. В их числе кровавый убийца Александр Тютин, заказавший два десятилетия назад убийство семьи своего бизнес-партнера.

Как сообщает российский сайт "Фонтанка", 66-летний Александр Тютин был замечен на отдыхе в Турции, хотя должен был сидеть в колонии №9 в Карелии как минимум до 2041 года. Вместо этого после отсидки 3,5 лет минувшим летом он был выпущен на свободу для пополнения ЧВК "Вагнер" и после полугодичной "службы" был полностью освобожден, сократив свой срок на 19 лет.

В объектив силовых ведомств бизнесмен-убийца попал в 2018 году, когда Тютин за 600 тысяч российских рублей подрядил на убийство племянницы жены некоего киллера. Родственница посмела претендовать на имущество покончившей самоубийством тетки, а это авто и с десяток дорогих объектов недвижимости, за что и была приговорена Тютиным к смерти.

К счастью будущей жертвы, за киллера себя выдавал сотрудник мвд рф и потому было инсценировано ее похищение и убийство в машине, а потом "труп" прямо на заднем сидении привезли показать самому Тютину.

Допрос Тютина в 2018 году

После задержания заказчика выяснилось, что это не первый его заказ на убийство и отсюда тянется маниакальное желание посмотреть на жертву, ведь для Тютина любое убийство было личной местью жертве.

Заказал убийство пятерых человек, в том числе народившегося

Вскоре следствие выяснило, что именно Тютин стал заказчиком прогремевшего в 2005 году в Санкт-Петербурге убийства семьи из 4 человек – бизнесмена Дмитрия Зейналова, его беременной жены и их детей — мальчика 11 лет и девочки 15 лет. Причем детей убийца добивал топором, а в родителей стрелял из автомата Калашникова, целясь им в глаза – таково было требование Александра Тютина.

Такое условие было поставлено заказчиком из мести, как рассказывали позднее следователи журналистам, ведь он считал себя оскорбленным Дмитрием Зейналовым.

Жертва и заказчик были знакомы с конца 1990-х годов, а в 2001 году учредили совместную фирму "Троицкий дом-2", занимавшуюся строительством. При этом Зейналов занимался управлением фирмой, а Тютин будучи руководителем Северо-Западного филиала ГУ "Федеральный лицензионный центр при Госстрое России", "пробивал" для фирмы государственные контракты.

При этом сами контракты шли на фирму "Троицкий дом-3", которой руководила жена Тютина, Нина, а та уже оформляла подрядчиком упомянутую выше "Троицкий дом-2". Однако уже в 2002 году Зейналов и Тютин поссорились, и их совместная компания "Троицкий дом-2" стала предметом дележа. В результате фирма досталась Зейналову, который к тому же способствовал увольнению Тютина из "основной работы", что ударило по коммерческим интересам последнего.

Александр Тютин в зале суда

За все это "оскорбление" Тютин и решил отомстить, подрядив на убийство бывшего рабочего со своей фирмы Александра Зотова, ранее судимого за кражу, а потом севшего в тюрьму за убийство собутыльника.

В промежутке между отсидками Зотов и принял заказ Тютина на убийство семьи Зейналовых, которых бизнесмен хотел ликвидировать из мести.

"У Зейналова были живы родители. Так что это была месть в чистом виде", — приводит слова следователя российский сайт.

Само убийство Александр Зотов совершил 14 августа, пробравшись в гостевой домик Зейналовых во Всеволожском районе, с собой у него была сумка с АК, патронами и топором. Когда хозяева дома расслабились и стали готовиться ко сну убийца покинул укрытие и стрелял в родителей из автомата, норовя попасть им в глаза. А вот детей он просто зарубил топором, как того потребовал Тютин. Последний через несколько дней заплатил убийце гонорар – 10 тысяч долларов.

Спустя 3,5 лет отсидки в тюрьме Тютин стал в ряды ЧВК "Вагнера" и уже через полгода свободным человеком улетел отдыхать в Турцию. Об участии Тютина в боевых действиях на Украине ничего не известно.

Стоит отметить, что по мнению военного аналитика Ивана Матвеева, руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин просто организовал новый бизнес и помогает зэкам досрочно выйти из тюрьмы. Естественно, не бесплатно.