Охочих померти стало вдвічі менше: російські зеки принизили вербувальників "Вагнера"

Бойовики "Вагнера" скаржаться своїм товаришам у в’язниці, чим зривають план з вербування нової партії злочинців

Вербувальники ПВК "Вагнер" почали по другому колу приїжджати в колонії, де вже вербували злочинців на війну в Україну. Кількість охочих помітно скоротилася, а один із ув’язнених зумів загнати в безвихідь вербувальників лише одним питанням.

Про це повідомляє "Медіазона". В ці рази ув’язнених не вишиковували на плацу, та й ватажок найманців євгеній пригожин теж не приїжджав.

Повторні візити до російських колоній розпочалися наприкінці 2022 року. Навесні та восени з цих місць відбування покарання вже забирали злочинців до лав ПВК "Вагнер". Однак під час зимового вербування кількість охочих проміняти життя у в’язниці на смерть на волі скоротилася вдвічі. Крім того, тепер вербувальники приїжджають без власника ПВК "Вагнер" євгена пригожина, а тих, хто відбуває термін, не змушують вишиковуватися на плацу.

Один із ув’язнених прямо спитав вербувальників про те, скільки найманців повернулися живими додому. Реакція була небагатослівною, але цілком зрозумілою.

"Коли він почав розповідати, що ось зараз ваші звільняються, і їм потрібна заміна, дискусія почалася у нього з зеками. І один конкретний йому, як мовиться у в’язниці, по очах вдарив, запитав: "Скільки відсотків живих залишилося з тих наших, які поїхали?". На цьому він почав запинатися, нічого не міг відповісти і взагалі закінчив свою промову", — розповів один із ув’язнених журналістам.

На тлі чуток про те, що половини з ув’язнених, які виїхали, вже немає в живих, серед злочинців з’явився скепсис. Крім того, вони насторожено ставляться до пропозицій поїхати воювати в Україну через інформацію з новин, а також телефонні розмови з колишніми товаришами. Для більшої переконливості вербувальники "Вагнера" обіцяють привезти в колонії найманців, що вже відвоювали і вижили, але поки що цього не відбувалося.

"Останнього разу [наприкінці минулого року] зв’язувалася людина, яка перебуває під Бахмутом. Він сказав, що шкодує, що поїхав туди. Говорив, що 20% живі з тих, які звідси поїхали", — розповів інший ув’язнений.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що найманці "Вагнера" зарубали свого пораненого командира. У такий "гуманний" спосіб вони врятували пораненого товариша від українського полону.