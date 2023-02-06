Желающих умереть стало вдвое меньше: российские зеки унизили вербовщиков “Вагнера”

Боевики "Вагнера" жалуются своим товарищам в тюрьме, чем срывают план по вербовке новой партии преступников

Вербовщики ЧВК "Вагнер" начали по второму кругу приезжать в колонии, где уже вербовали преступников на войну в Украину. Количество желающих заметно сократилось, а один из заключенных сумел загнать в тупик вербовщиков всего одним вопросом.

Об этом сообщает "Медиазона". В эти разы заключенных не выстраивали на плацу, да и главарь наемников евгений пригожин тоже не приезжал.

Повторные визиты в российские колонии начались в конце 2022 года. Весной и осенью из этих мест отбывания заключения уже забирали преступников в ряды ЧВК "Вагнер". Однако во время зимней вербовки количество желающих променять жизнь в тюрьме на смерть на свободе сократилось в два раза. Кроме того, теперь вербовщики приезжают без владельца ЧВК "Вагнер" евгения пригожина, а отбывающих срок не заставляют выстраиваться на плацу.

Один из заключенных прямо спросил вербовщиков о том, сколько наемников вернулись живыми домой. Реакция была немногословной, но вполне понятной.

"Когда он начал рассказывать, что вот сейчас ваши освобождаются, и им нужна замена, дискуссия началась у него с зеками. И один конкретный ему, как говорится в тюрьме, по глазам ударил, задал вопрос: "Сколько процентов в живых осталось из тех наших, которые уехали?". На этом он начал запинаться, ничего не мог ответить и вообще закончил свою речь", — рассказал один из заключенных журналистам.

На фоне слухов о том, что половины из уехавших заключенных уже нет в живых, среди преступников появился скепсис. Помимо этого, они настороженно относятся к предложениям поехать воевать в Украину из-за информации из новостей, а также телефонных разговоров с бывшими товарищами. Для пущей убедительности вербовщики "Вагнера" обещают привезти в колонии уже отвоевавших и выживших наемников, но пока что этого не происходило.

"Последний раз [в конце прошлого года] связывался человек, который находится под Бахмутом. Он сказал, что жалеет, что поехал туда. Говорил, что 20% живые из тех, которые отсюда уехали", — рассказал другой заключенный.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что наемники "Вагнера" зарубили своего раненого командира. Таким "гуманным" способом они спасли раненого товарища от украинского плена.