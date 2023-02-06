"Спасли" от плена: наемники "Вагнера" зарубили своего раненого командира (видео 18+)

Видео сняли украинские бойцы спецвзвода

Приминающие участие в войне на территории Украины наемники российской частной военной компании "Вагнера" избавились от своего командира, вероятно, зарубив его топором. Кадры расправы военных над своим начальником попали в сеть.

Происшествие было снято с дрона бойцами спецвзвода Сенека в окрестностях Бахмута. Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале общественный деятель Сергей Стерненко.

На кадрах с украинского беспилотника видно, что "вагнеровцы" оттащили своего командира, который, видимо получил ранения, в сарай, а затем, судя по всему, зарубили его топором.

"Допускаю, вагнеровцы убили своего командира из-за постоянной агрессии от командования относительно рядовых. Было уже много историй о расстрелах и пытках внутри ЧВК "Вагнер"", — написал Стерненко.

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Как отреагировала сеть:

Комментария увиденное на опубликованном ролике, пользователи сети вспомнили любимую фразу россиян "своих не бросаем". Впрочем, поступок наемников из тюрем никого не удивил.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети появились спутниковые снимки, на которых запечатлено секретное кладбище "группы Вагнера". За последние несколько месяцев оно значительно расширилось и пополнилось множеством новых могил. При этом, многих "вагнеровцев" не хоронят, а кремируют. Потому установить точное количество их потерь практически невозможно.