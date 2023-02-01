В оккупированном Мелитополе "вагнеровцы" пошли на очередное преступление: подробности

После полномасштабного вторжения россияне успели бросить "на подвал" более тысячи мелитопольцев

Во временно оккупированном Мелитополе, где захватчики недавно решили провести "обратную декоммунизацию" улиц, слишком свободно начали себя чувствовать бойцы ЧВК "Вагнер". В частности, представители этой группы пытаются вербовать находящихся в местных тюрьмах заключенных. Речь идет как о заключенных, отбывавших наказание до полномасштабной войны, так и о недавних арестантах.

Об этом стало известно после выступления мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире национального телемарафона. В частности, чиновник отметил, что "вагнеровцы" присылают в Мелитополь специальных "наблюдателей", которые и ходят по местным тюрьмам.

Федоров говорит, что в редких случаях найти человека для собственных целей россиянам удается. Иногда "вербовка" превращается в принуждение, ведь иначе ситуация может обернуться серьезной угрозой для жизни. Всего же за последний почти год в Мелитополе "на подвал" попали более тысячи местных жителей.

"Некоторые жители сидят на подвале уже от 6 до 11 месяцев, — говорит Федоров. — Часть из них принудительно отправили на копание окопов. Некоторых приговорили к пожизненному заключению".

Помимо этого Федоров добавил, что нередко для убеждения применяют пытки. В целом же по всему Мелитополю сейчас насчитывается около пяти застенков, которые враг обустроил под собственные нужды.

Стоит отметить, что украинские заключенные очень уязвимой категорией населения во время войны, ведь часть из них была принудительно вывезена на территорию рф. Там с ними тоже проводят дополнительную информационную работу, где пытаются завербовать в ряды "вагнеровцев". На этот вопрос более подробно обращали внимание представители Генштаба ВСУ.

Добавим, что к подобным шагам ЧВК "Вагнер" принуждают огромные потери. Лишь одно из кладбищ, где хоронят убитых представителей группы, за время полномасштабной войны увеличилось в семь раз.