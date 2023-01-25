Увеличилось в семь раз: спутник снял секретное кладбище "Вагнера" (фото)

Наемников ЧВК хоронят в безымянных могилах

Российская частная военная компания "Вагнера", набирающая зэков на войну в Украину, несет огромные потери в "бойцах". Об этом свидетельствуют опубликованные спутниковые снимки, на которых видно, как секретное кладбище "группы Вагнера" стремительно расширяется.

Назвать реальные потери ЧВК практически невозможно, поскольку многих заключенных, которых уничтожили в бою украинские военные, не хоронили, а кремировали. Правительство США заявляет, что потери "Вагнера" на полях сражений исчисляются тысячами. Об этом пишет газета The New York Times.

Отмечается, что наемников "Вагнера" на секретном кладбище хоронят в безымянных могилах. Их количество за последние месяцы значительно выросло. Журналисты обнародовали спутниковые снимки, сделанные 24 января, на которых заметно, как кладбище становится все больше и больше.

На одном из кадров авторы насчитали приблизительно 170 могил. В сравнении со спутниковыми снимками, сделанными в ноябре 2022 года, территория кладбища стала больше в несколько раз. Это в свою очередь говорит о колоссальных потерях ЧВК "Вагнера".

Секретное кладбище "группы Вагнера" расположено в Краснодарском крае, неподалеку от поселка Молькино. Его местонахождение могло остаться неизвестным, если бы местные жители сами не рассказали, что кладбище используется для захоронения тел зэков, которые были отправлены на войну прямо из тюремных камер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что владелец ЧВК "Вагнера" начал вербовать зэков из тюрем в Чечне для участия в войне в Украине.