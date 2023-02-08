Війна — день 350: окупанти тиснуть на Бахмут і стягують війська до Лиману

Оперативно про головне 8 лютого

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 350 днів. Українське командування очікує, що ворог зробить ще одну спробу наступу у східних областях, а росіяни продовжують стягувати війська на лиманський напрямок. Втім, на думку експертів, наступ у цьому районі не призведе до довгострокового результату. При цьому не зменшується тиск на Бахмут, де противник застосовує нову тактику "жаб’ячих стрибків".

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 8 лютого, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

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Інформація за 5 лютого доступна у зведенні: Війна — день 347: окупанти націлилися на Луганщину, але продовжують тиснути на Бахмут.

З даними за 6 лютого можна ознайомитися у трансляції: Війна – день 348: росія готується розпочати новий наступ та обстрілює мирні міста.

Про те, що відбувалося 7 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 349: росіяни тиснуть і намагаються оточити Бахмут