Помер російський нацист мангушев, який отримав кулю в мозок від своїх

Окупант перебував у реанімації чотири дні

Російський найманець, капітан збройних сил рф ігор мангушев, відомий також під позивним "Берег", помер у результаті отриманого раніше вогнепального поранення в голову.

Інформація про смерть російського окупанта поширилася мережею вранці 8 лютого. Її опублікував у своєму Telegram-каналі народний депутат України Олексій Гончаренко, а також новину про це повідомив один із сайтів новин країни-агресора.

За даними останнього, мангушев помер сьогодні, близько шостої години ранку. З моменту одержання поранення в голову минуло чотири дні. Весь цей час він перебував у реанімації у тяжкому стані.

Відреагував на звістку про смерть мангушева український громадський діяч Сергій Стерненко. У своєму Telegram-каналі він присвятив події кілька постів, зібравши під ними сотні коментарів щодо смерті окупанта.

Зазначимо, що 4 лютого ігор мангушев у тиловій Кадіївці (Стаханові) на Луганщині отримав вогнепальне поранення в голову. Судячи з характеру поранення, постріл був зроблений зблизька прямо в потилицю російському окупанту з короткоствольної зброї. Куля застрягла у мозку. Пізніше в мережі були опубліковані фотографії, які підтверджували, що загарбник перебуває у лікарні з пораненням голови. Його стан оцінювали як критичний.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що мангушев нерідко робив заяви про те, що "Україна має бути деукраїнізована", а її землі мають бути повернуті росії. Також він "прославився" після свого виступу з черепом у руках. Зі сцени він заявив, що це нібито були останки одного із захисників "Азовсталі".