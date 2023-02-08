Получивший пулю в мозг от своих же российский нацист мангушев умер

Оккупант находился в реанимации четыре дня

Российский наемник, капитан Вооруженных сил россии игорь мангушев, известный также под позывным "берег", скончался в результате полученного ранее огнестрельного ранения в голову.

Информация о смерти российского оккупанта распространилась по сети утром 8 февраля. Её опубликовал в своем Telegram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко, а также новость об этом сообщил один из новостных сайтов страны-агрессора.

По данным последнего, мангушев скончался сегодня, около шести часов утра. С момента получения ранения в голову прошло четыре дня. Все это время он находился в реанимации в тяжелом состоянии.

Отреагировал на известие о смерти мангушева также украинский общественный деятель Сергей Стерненко. В своем Telegram-канале он посвятил событию несколько постов, собрав под ними сотни комментариев относительно смерти оккупанта.

Отметим, что 4 февраля игорь мангушев на Донбассе получил огнестрельное ранение в голову. Судя по характеру ранения, выстрел был произведен с близкого расстояния прямо в затылок российскому оккупанту из короткоствольного оружия. Пуля застряла в мозгу. Позже в сети были опубликованы фотографии, подтверждающие, что захватчик находится в больнице с ранением головы. Его состояние оценивалось как критическое.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что оккупант мангушев нередко делал заявления о том, что "Украина должна быть деукраинизирована", а ее земли должны быть возвращены россии. Также он "прославился" после своего выступления с черепом в руках. Со сцены он заявил, что это якобы был останки одного из защитников "Азовстали".