Наемника мангушева, мечтой которого было стереть с лица земли весь украинский народ, догнала карма

Российского нациста игоря мангушева, больше известного под позывным "берег", участвовавшего в так называемой "военной спецоперации" в Украине, тяжело ранили. Оккупант получил пулю в голову на Донбассе, однако не во время боев с Вооруженными силами.

Об этом в субботу, 4 февраля, в своем Telegram сообщил журналист Денис Казанский, обнародовав фотоподтверждение того, что "берег" в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации. Предварительно его госпитализировали в нейрохирургию оккупированного города Кадиевка (бывший Стаханов) в Луганской области.

Как пишут другие паблики, мангушев был доставлен в медицинское учреждение с пулевым ранением в голову. Судя по характеру ранения, кто-то с близкого расстояния выстрелил российскому оккупанту прямо в затылок из короткоствольного оружия. Сейчас состояние госпитализированного "нацика" врачи оценивают как критическое. Вероятнее всего, полноценно восстановиться после такой травмы ему не удастся.

Стоит напомнить, что игр мангушев стал известен широким массам еще летом 2022 года. Именно тогда в сети активно распространялось видео, на кадрах которого "берег" выступал перед своими товарищами, держа в руках череп якобы убитого украинского военного.

Именно мангушев публично призвал россиян к полной "демилитаризации" как Украины, так и украинской нации в целом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Вооруженным силам Украины удалось ликвидировать на Донбассе генсека федерации киокушинкай рф сергея увицкого, который в составе добровольческого батальона совершал военные преступления против мирного населения на украинских территориях.