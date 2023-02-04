Найманця мангушева, мрією якого було стерти з лиця землі увесь український народ, наздогнала карма

Російського нациста ігоря мангушева, більше відомого під позивним "берег", який брав участь у так званій "військовій спецоперації" в Україні, важко поранили. Окупант отримав кулю в голову на Донбасі, проте не під час боїв із Збройними силами.

Про це у суботу, 4 лютого, у своєму Telegram повідомив журналіст Денис Казанський, оприлюднивши й фотопідтвердження того, що "берег" у вкрай важкому стані перебуває у реанімації. Попередньо, його госпіталізували у нейрохірургію окупованого міста Кадіївка (колишній Стаханов), що в Луганській області.

Як пишуть інші пабліки, мангушева доставили до медичного закладу із кульовим пораненням у голову. Судячи із характеру поранення, хтось з близької відстані вистрілив у потилицю російському окупанту з короткоствольної зброї. Наразі стан госпіталізованого "нацика" лікарі оцінюють як критичний. Ймовірніше за все, повноцінно відновитися після такої травми йому не вдасться.

Варто нагадати, що ігор мангушев став відомий широкому загалу ще улітку 2022 року. Саме тоді у мережі активно ширилося відео, на кадрах якого "берег" виступав перед своїми товаришами, тримаючи у руках череп нібито вбитого українського військового.

Саме мангушев публічно закликав росіян до повної "демілітаризації" як України, так і української нації в цілому.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Збройним силам України вдалося ліквідувати на Донбасі генсека федерації кіокушинкай рф сергія увицького, який у складі добровольчого батальйону скоював воєнні злочини проти мирного населення на українських територіях.