сергей увицкий стал удобрением для плодородной украинской земли

Вооруженным силам Украины удалось ликвидировать еще одного "большого" российского оккупанта, пришедшего с оружием "освобождать" украинцев. генеральный секретарь федерации киокушинкай рф сергей увицкий успешно "демилитаризировался" в боях на Донбассе.

Этой приятной новостью в среду, 1 февраля, поделилась пресс-служба федерации, отметив, что 41-летний увицкий принял участие в так называемой "военной спецоперации" в составе добровольческого отряда российского союза боевых искусств "союз", куда также вступили и другие представители этого вида спорта, а именно сергей плеханов, являющийся двукратным чемпионом Кубка Оямы в Японии, виктор горн — чемпион Кубка мира, чемпион Европы и другие.

Что касается ликвидированного увицкого, то при жизни он успел стать серебряным призером чемпионата Европы в 2010 году, а также победителем и многократным призером первенств непосредственно в россии.

Погибший на войне в Украине доброволец-каратист сергей увицкий

Ранее "Телеграф" сообщал, что представителям Вооруженных сил Украины удалось ликвидировать защитника футбольного клуба "Рубин" из Брянской области Константина Берлюзу, пришедшего с оружием на украинские земли, чтобы убивать мирных жителей страны, за что и поплатился.