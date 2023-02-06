Війна — день 348: росія готується розпочати новий наступ і обстрілює мирні міста

Оперативно про головне 6 лютого

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 348 днів. Окупанти продовжують стягувати війська для проведення чергового наступу на Бахмут і на захід Луганської області, при цьому не виключена можливість того, що вони можуть спробувати атакувати у бік Запоріжжя. Водночас фіксується зниження темпів російських атак на низці ділянок на Донеччині. Разом с тим продовжуються ракетні удари по мирних містах, що призводить до подальшого руйнування цивільних об’єктів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 6 лютого, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Окупанти у Мелітополі проводять обшуки у вчителів та вилучають гаджети, — мер міста.

00:00 У західних ЗМІ з’явилася інформація, що у Києві отримали розвідувальні дані щодо підготовки росії до нового наступу. За їхніми даними, це має відбутися протягом найближчих 10 днів, а напрямом для удару було обрано західну частину Луганської області.

Про те, що відбувалося 3 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 345: окупанти намагаються посилити тиск на ЗСУ на Донбасі.

Інформація за 4 лютого доступна у зведенні: Війна — день 346: росіяни концентрують сили біля Бахмута та готуються до нового наступу.

З даними за 5 лютого можна ознайомитись у трансляції: Війна – день 347: окупанти націлилися на Луганщину, але продовжують тиснути на Бахмут.