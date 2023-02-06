Бої за Бахмут: Сирський пояснив, що зараз відбувається

Бахмут і Бахмутський район наші військові готували до оборони заздалегідь

Бахмут залишається найгарячішою точкою на військовій карті України, за який досі тривають важкі бої. Українські військові роблять все можливе, щоб знищувати найкращі підрозділи ворога.

Про це сказав командувач Сухопутних військ ЗСУ, Герой України генерал-полковник Олександр Сирський, передає Military Media Center.

"Бахмутський район і саме місто нами готувалися до оборони раніше часу. Ця місцевість має певні особливості рельєфу. Місто оточене панівними висотами та пагорбами, які самі собою перешкоджають ворогові", — сказав Сирський.

За його словами, продумана система інженерних загороджень, у поєднанні з природним ландшафтом, перетворили цей район на справжню неприступну фортецю, біля стін якої знайшла смерть не одна тисяча ворогів.

Українські воїни використовують і інженерні та природні можливості, щоб знищити підрозділи супротивника у районі Бахмута.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти продовжують атакувати Бахмут. Вони кидають сили та підтягують резерви, щоб оточити це місто. Крім того, загарбники перекидають додаткові резерви до міста Вугледар.

Додамо, що у січні 2023 року ГУР МОУ зафіксувало: Росія планує мобілізувати до війська від 300 до 500 тисяч людей – для наступу на сході та півдні України навесні та влітку 2023 року. Наказ про мобілізацію 500 тисяч призовників у січні – це на додаток до 300 тисяч мобілізованих у жовтні 2022 року. Це очевидна ознака того, що путінський кремль не має наміру припиняти війну. Наступи військ рф можуть бути у Донецькій та Луганській областях, а також, можливо, на Запоріжжі. При цьому на Херсонщині та у Криму війська РФ стануть в оборону.