Бої за Бахмут: Зеленський зробив важливу заяву

ЗСУ будуть боротися за місто, скільки зможуть, пообіцяв глава держави

Президент Володимир Зеленський на пресконференції за результатами Саміту Україна-ЄС зробив важливу заяву щодо Бахмута Донецької області, де зараз точаться найжорстокіші бої.

"Здавати Бахмут ніхто не буде. Будемо боротися, скільки можемо. Вважаємо Бахмут нашою фортецею… Якщо буде пришвидшена зброя, в саме далекобійна зброя, ми не тільки не відійдемо від Бахмута, ми почнемо деокуповувати Донбас, який був окупований з 2014 року", — заявив він.

Зазначимо, раніше командувач Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що українські війська, утримуючи Бахмут, виграли час для створення нових ліній оборони, тому найближчим часом вони, швидше за все, залишать місто.

Нагадаємо, російські війська вже протягом майже півроку намагаються захопити Бахмут, за місто тривають запеклі бої. Наші захисники героїчно утримують оборону, а мирним жителям доводиться жити під постійним обстрілом окупантів. Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як нашим людям доводиться виживати в обложеному Бахмуті.

Також нагадаємо, у боях за Бахмут російські окупанти, мобілізовані та найманці з ПВК зазнали величезних втрат, — щодня залишаючи на полі бою сотні "багнетів".

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