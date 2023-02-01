Окупанти поповнюють сили під Бахмутом та обрали нову тактику на півдні: свіжі карти боїв в Україні

Противник посилено атакував у Донецькій області

Російські окупанти змінюють виснажені війська ПВК "Вагнер" під Бахмутом на регулярні сили росії, щоб продовжувати наступ. Дослідники ISW не прогнозують неминучого захоплення Бахмута російськими військами, але зазначають, що українське командування може віддати перевагу відступу, ніж ризикувати неприйнятними втратами.

Російське Міноборони може сподіватися на взяття міста і хотіти представити звичайну армію переможцями. Вагнерівців можуть відправити на південь України.

Ворог продовжує наступати на кількох напрямках на сході України, як на лінії Кремінна — Сватове, так і на Донеччині. На півдні країни окупанти можуть віддавати перевагу диверсійним та розвідувальним нальотам, а не спробам захопити територію.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог наступає на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Атаки ворога відбито в районах населених пунктів районах населених пунктів Ямполівка, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка та Парасковіївка Донецької області..

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Противник продовжує атаки, щоб відновити позиції по лінії Сватове — Кремінна. Українські військові на цьому напрямі сповільнились. Кадри ударів показують, що Сили оборони можуть бути за 8 км від Кремінної. Ворогу дістається в тилу – підтверджується удар по Кадіївці.

Карта бойових дій на лінії Сватове — Кремінна

На Донеччині триває наступ ворога в районі Бахмута. Бої йдуть запеклі, за добу — по 42 зіткнення, і це лише на околицях міста. Окупанти атакують і околиці. Окрім боїв за територію, на цій ділянці фронту триває боротьба за сфери впливу між вагнерівцями та російським військовим керівництвом.

У районі Авдіївки продовжується наступ на місто. Також атаки не зупиняються поблизу Вугледару. На цьому напрямі росіяни зазнають втрат, але ворог накопичив тут сили та продовжує наступ. Експерти зазначають, що вигода від наступу в районі Вугледару для російського наступу загалом є малоймовірною.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Ворог найімовірніше віддає перевагу диверсійним та розвідувальним операціям на півдні України — такі напади активізувалися в районі річки Дніпро та по лінії фронту в Запорізькій області. Про наземні удари не повідомлялося кілька днів. Українські військові також проводять розвідування на східному березі Херсонської області. Окупанти продовжують обстріл південних областей України, а також відновлюють міст у Керченській протоці.

Карта воєнних дій на півдні України та в Запорізькій області

Раніше "Телеграф" розповідав про звичаї вагнерівців і долю ув’язнених, завербованих до лав найманців. Колишній вагнерівець, що втік від організації, розповів про деталі знущань і вбивства незгодних.