Дезертирів розстрілювали і заривали в окопах: втікач-вагнерівець розповів про жорстокість бійців ПВК

На передовій щодня з'являлося дедалі більше тіл мертвих зеків, згадує колишній боєць ПВК "Вагнер"

Російські найманці із приватної військової компанії "Вагнер" в Україні є невимовно жорстокими не лише до противників, але й до своїх дезертирів. Як розповів колишній представник цієї групи, 26-річний Андрій Медведєв, котрий втік із рф до Норвегії, бійці створеної євгеном пригожиним ПВК використовують новоприбулих людей як гарматне м'ясо, а за потреби чинять розправу одразу на місці — без суду та слідства.

Про це повідомляє CNN, журналістам якого вдалося ексклюзивно поспілкуватися із Медведєвим, котрий запросив у норвезького уряду політичний притулок. Слід зазначити, що колишній "вагнерівець" колись очолював підрозділ, у якому служив страчений на відео найманець, котрого вбили за свідчення, надані під час полону в Україні. Саме це вбивство стало для Андрія Медведєва останньою краплею, через що він вирішив втікати.

Він каже, що "вагнерівці" не знають меж жорстокості, рідко планують майбутні операції, а ще жахливо ставляться до тих, хто регулярно поповнює лави ПВК.

Андрій Медведєв, колишній "вагнерівець"

"Вони збирали тих, хто не хотів воювати, і розстрілювали їх на очах у новоприбулих, — згадує Медведєв. — Привезли двох полонених, які відмовилися йти воювати, і розстріляли їх на очах у всіх. Закопали їх прямо в окопах, які були викопані стажерами".

євгена пригожина, який і створив ПВК "Вагнера", найманець називає "дияволом". За його словами, героїзмом тут і не пахне, адже у такому разі пригожин воював би пліч-о-пліч зі своїми солдатами. Натомість більшість бійців були залишені напризволяще — орієнтуватися доводилося самотужки.

"Реальної тактики взагалі не було. Ми просто отримали накази про позицію супротивника… Жодних чітких наказів про те, як нам поводитися, не було. Ми просто планували, як ми будемо це робити, крок за кроком. Хто відкриватиме вогонь, які у нас будуть чергування… Як воно вийде – це наша проблема", — розповів "вагнерівець".

Крім цього, він підтвердив інформацію, що більшість атак "вагнерівці" здійснюють за допомогою тактики гарматного м'яса. Будучи командиром підрозділу, Андрій Медвєдєв неодноразово бачив величезну кількість вбитих підлеглих. При цьому більша частина загиблих офіційно оголошена в росії зниклими безвісти. Це робиться для того, аби не виплачувати їхнім рідним компенсації у розмірі кількох мільйонів рублів.

"Рано чи пізно пропаганда в росії припинить працювати, народ повстане, і всі наші лідери будуть захоплені, і з'явиться новий", — ділиться баченням майбутнього своєї країни "вагнерівець", тим самим пояснюючи, чому вирішив відкрити світу свою історію.

Свідчення Медведєва про величезну кількість загиблих "вагнерівців" підтверджуються і знімками місцевості, на яких видно секретне кладовище цієї військової компанії. За час повномасштабної війни проти України воно збільшилося в сім разів.