Ворог стягує сили на Луганщину та під Вугледар: свіжі карти боїв в Україні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Українські військові продовжують відпрацьовувати по логістиці ворога
Наступ російських окупантів найімовірніше буде націлений на захід Луганської області та район Бахмута. Імовірність того, що наступ піде у бік Запорізької області та Запоріжжя з боку Донецької, нижча.
Як зазначають в Інституті вивчення війни, росія не продемонструвала здатності проводити кілька великих наступальних операцій, які були б потрібні для одночасного досягнення адміністративних кордонів Донецької області та взяття міста Запоріжжя. У районі Бахмута та Вугледару продовжуються наступальні операції, але в деяких місцях Донецької області їх темп знизився. Ворог продовжує наступальні дії на північний захід від Сватового та в районі Кремінної.
Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Кремінна та Шипилівка Луганської області та Верхньокам’янське, Благодатне, Червона Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське та Клищіївка Донецької області.
Схід України
Окупанти вели обмежені наступальні дії на північний захід від Сватового. За заявами росіян, вони просунулися у районі Дворічного, проте підтверджень цьому немає. У районі Кремінної українські війська також відбивали атаки ворога. Окупанти також заявляють про поступ.
У районі Бахмута продовжуються атаки росіян. Дослідники відзначили спроби російських джерел уявити наступ на північний схід від Бахмута і південь від Кремінної як спробу оточити північ, але зазначили, що росіянам потрібно просунутися більш ніж на 15 км, щоб наблизитися до перекриття ліній наземного сполучення з містом.
На захід від Донецька наступальні дії росіян могли сповільнитись. У районі Вугледару тим часом продовжуються наступальні операції. Ворог стягує сили: піхоту та артилерію на цей напрямок.
Південь України
Українські військові продовжують завдавати ударів по військових об’єктах в окупованій частині Херсонської області. Окупанти обстрілюють Запорізьку, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську області.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у Луганській області колаборантів та їхніх сімей почали вивозити до росії. Водночас окупанти посилили тиск у районі Кремінної.