Ворог стягує сили на Луганщину та під Вугледар: свіжі карти боїв в Україні

Українські військові продовжують відпрацьовувати по логістиці ворога

Наступ російських окупантів найімовірніше буде націлений на захід Луганської області та район Бахмута. Імовірність того, що наступ піде у бік Запорізької області та Запоріжжя з боку Донецької, нижча.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, росія не продемонструвала здатності проводити кілька великих наступальних операцій, які були б потрібні для одночасного досягнення адміністративних кордонів Донецької області та взяття міста Запоріжжя. У районі Бахмута та Вугледару продовжуються наступальні операції, але в деяких місцях Донецької області їх темп знизився. Ворог продовжує наступальні дії на північний захід від Сватового та в районі Кремінної.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Кремінна та Шипилівка Луганської області та Верхньокам’янське, Благодатне, Червона Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське та Клищіївка Донецької області.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Окупанти вели обмежені наступальні дії на північний захід від Сватового. За заявами росіян, вони просунулися у районі Дворічного, проте підтверджень цьому немає. У районі Кремінної українські війська також відбивали атаки ворога. Окупанти також заявляють про поступ.

Карта боїв у Луганській області

У районі Бахмута продовжуються атаки росіян. Дослідники відзначили спроби російських джерел уявити наступ на північний схід від Бахмута і південь від Кремінної як спробу оточити північ, але зазначили, що росіянам потрібно просунутися більш ніж на 15 км, щоб наблизитися до перекриття ліній наземного сполучення з містом.

На захід від Донецька наступальні дії росіян могли сповільнитись. У районі Вугледару тим часом продовжуються наступальні операції. Ворог стягує сили: піхоту та артилерію на цей напрямок.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Українські військові продовжують завдавати ударів по військових об’єктах в окупованій частині Херсонської області. Окупанти обстрілюють Запорізьку, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську області.

Лінія фронту у Запорізькій області

Лінія фронту на півдні

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Луганській області колаборантів та їхніх сімей почали вивозити до росії. Водночас окупанти посилили тиск у районі Кремінної.